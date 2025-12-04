Giao lưu sáng kiến truyền thông xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”; “5 có, 3 sạch”

Chiều 04/12, Trung ương Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Hội LHPN tỉnh tổ chức sự kiện Giao lưu sáng kiến truyền thông xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”; “5 có, 3 sạch”, vun đắp giá trị gia đình. Đại diện lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN tỉnh, dự.

Các đại biểu dự sự kiện.

Chương trình giao lưu đã diễn ra với sự góp mặt của 6 đội đến từ phường Bỉm Sơn và Quảng Phú, mang đến những khoảnh khắc ý nghĩa và giàu cảm xúc. Trong 15 phút của mỗi tiểu phẩm hay bài thuyết trình, các đội đã khéo léo khắc họa những thực trạng, vấn đề nóng, cùng những giải pháp truyền thông hiệu quả trong gia đình, xã hội và cộng đồng.

Tiểu phẩm của Hội LHPN phường Quảng Phú tại hội nghị giao lưu.

Những tình huống chân thực, những tiểu phẩm là câu chuyện đời thường được lồng ghép hài hước, đôi khi lại dâng trào cảm xúc. Nhờ vậy, thông điệp về “5 không, 3 sạch”; “5 có, 3 sạch” không chỉ dễ hiểu mà còn lan tỏa sâu rộng đến trái tim người xem.

Một tiểu phẩm tại buổi giao lưu.

Đây là diễn đàn bổ ích để các tuyên truyền viên có cơ hội thể hiện những tâm huyết, trí tuệ và sự sáng tạo thông qua các sáng kiến truyền thông mới mẻ; đồng thời giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, trau dồi kiến thức giữa các thành viên câu lạc bộ xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”; “5 có, 3 sạch”. Qua đó, khẳng định vai trò của các cấp Hội phụ nữ trong định hướng gìn giữ, vun đắp và phát huy các giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Lê Hà