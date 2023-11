Kinh nghiệm tự học IELTS cho những bạn mới bắt đầu

Việc tự học và chinh phục chứng chỉ IELTS không phải dễ dàng đối với cả những bạn học đã có nền tảng hay chưa có nền tảng tiếng Anh. Một số kinh nghiệm tự học chia sẻ dưới đây sẽ hữu ích cho quá trình tự học của bạn.

Tự học IELTS và học trung tâm - đâu là lựa chọn phù hợp?Có nên nên tự học IELTS tại nhà?

Đầu tiên là về vấn đề chi phí. Bạn có thể dễ dàng tìm hiểu về học phí IELTS thông qua các trang mạng hoặc các hội nhóm. Để chinh phục được mức điểm IELTS như mong muốn nhiều bạn đã bỏ ra đến vài chục triệu đồng. Nhưng với việc tự học, chỉ cần một chiếc laptop có kết nối Internet là đã có thể tiếp cận hàng ngàn tài liệu học tập miễn phí.

Với những người không sắp xếp được thời gian tới trung tâm thì phương án tự học tại nhà được họ lựa chọn.

Tự học IELTS có khó khăn gì không?

Những bạn mới tự học tiếng Anh thường gặp khó khăn trong việc tìm ra định hướng cho bản thân. Bạn sẽ rất dễ rơi vào tình trạng không biết bắt đầu từ đâu và cũng dễ bị “nhấn chìm” bởi lượng kiến thức khổng lồ.

Ngoài ra khi tự học tại nhà bạn học sẽ gặp hạn chế trong việc giao tiếp và chấm chữa nên khó có thể thấy được sự tiến bộ của bản thân.

Thời gian tự học IELTS tại nhà mất bao lâu?

Thường thời gian tự học IELTS sẽ mất ít nhất 8 - 10 tháng để một người chưa có nền tảng nâng band điểm từ 0 – 6.5. Thực tế có nhiều bạn phải mất đến hơn một năm mới chinh phục được mức điểm này.

Tất nhiên học IELTS tại trung tâm có thể sẽ giúp bạn rút ngắn thời gian hơn so với việc tự học. Tuy nhiên điều quan trọng vẫn nằm ở sự chăm chỉ và phương pháp học của bạn.

Kinh nghiệm tự học IELTS từ giáo viên nước ngoài

Hiểu được cách tính điểm bài thi IELTS

Trước hết bạn cần phải hiểu rõ được cách tính điểm trong bài thi IELTS để có thể đo lường được sự tiến bộ của bản thân một cách chính xác và thích hợp. Bài thi IELTS sẽ được chấm theo thang điểm 1 - 9 được gọi là band. Để hiểu rõ hơn về tiêu chuẩn ở mỗi band điểm bạn có thể tham khảo hình ảnh dưới đây:

Khi đã quen với thang điểm chấm IELTS bạn học cần áp dụng hệ thống này cho từng phần trong bài thi.

Nắm rõ format bài thi IELTS

Bạn cũng cần hiểu rõ về format bài thi IELTS, như vậy việc tự học và khi đi thi sẽ không bị bất ngờ và có thể tập trung tối đa vào chất lượng bài thi của mình. Tham khảo hình dưới đây để hiểu về format bài thi:

Khi đã hiểu rõ về cấu trúc bài thi bạn có thể bắt đầu làm quen với các dạng bài trong IELTS bằng cách luyện tập các bài thực hành.

Xác định trình độ hiện tại, đặt mục tiêu chinh phục

Cách tốt nhất để hiểu rõ trình độ của thân chính là tự làm đề test trong điều kiện như thi thật và chấm điểm một cách trung thực. Sau khi đã biết được trình độ của bản thân bạn sẽ có thể xây dựng lộ trình học như lộ trình học IELTS 6.5 hay lộ trình học IELTS 8.0 cho phù hợp.

Bạn cần lưu ý không được rơi vào bẫy tin rằng chỉ cần hoàn thành nhiều bài thực hành là sẽ có thể cải thiện điểm số. Điều quan trọng trong quá trình luyện tập đó chính học hỏi từ những lỗi sai để mở rộng kiến thức của mình.

Học song hành từ vựng và ngữ pháp

Việc học vocabulary và grammar cần có sự song hành. Bởi nếu bạn chỉ chăm chăm học ngữ pháp thì sẽ thiếu vốn từ vựng để diễn đạt những cấu trúc câu hay ho mà mình đã học hỏi được. Ngược lại khi sở hữu một vốn từ vựng phong phú nhưng lại không hiểu được cấu trúc ngữ pháp để vận dụng vốn từ vựng để diễn tả thì bạn bạn cũng sẽ nhanh chóng lãng quên những từ đã học.

2 cuốn sách học ngữ pháp khá hay là English Grammar in Use và Giải thích ngữ pháp tiếng Anh của Mai Lan Hương. Với phần từ vựng bạn có thể học thông qua các app như Quizlet hay Anki để nâng cao vốn từ.

Lựa chọn sách “gối đầu giường” chất lượng

Một số cuốn sách mà bạn có thể tham khảo cho quá trình tự học của mình như Cambridge Practice Tests for IELTS, English Vocabulary in Use, Essential Grammar in use, English Grammar in use,... Vậy làm sao để tự học hiệu quả với nguồn tài liệu này?

Hãy tự làm và chấm chữa sau mỗi lần test. Xem lại những câu đã làm sai và tìm hiểu chi tiết về lỗi sau đó để tránh mắc phải ở những lần làm đề sau.

Tìm hiểu các phương pháp làm bài hữu ích

Có một số phương pháp làm bài khá hay ho mà bạn có thể tìm hiểu để áp dụng vào làm bài thi IELTS của mình như kỹ năng Skimming, Scanning, Underlining cho bài thi Reading. Hay áp dụng phương pháp Shadowing cho việc luyện phát âm của mình.

Đây là những kinh nghiệm tự học IELTS cho người mới khá hữu ích mà bạn có thể tham khảo và áp dụng vào quá trình tự học của mình. Hy vọng những chia sẻ này hữu ích đối với bạn.

LN