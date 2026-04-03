Giảm áp lực mùa thi cho học sinh cuối cấp

Nhiều học sinh chưa được trang bị đầy đủ kỹ năng để đối mặt với áp lực, dẫn đến căng thẳng, lo âu kéo dài. Khi không được trang bị kỹ năng đối phó với stress, học sinh dễ bị tổn thương tâm lý, ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần.

Học sinh Trường THCS&THPT Bá Thước nhảy Cha-cha-cha trong giờ nghỉ giải lao.

Mùa tuyển sinh đang “nóng” dần, kèm theo đó là những áp lực đến từ việc ôn thi, giờ giấc sinh hoạt bị đảo lộn, tâm lý lo âu, sợ hãi, thiếu kỹ năng quản lý cảm xúc... Có áp lực mới có động lực bứt phá, tuy nhiên, nếu áp lực quá sẽ dễ dẫn đến rối loạn lo âu, trầm cảm, thậm chí nảy sinh suy nghĩ tiêu cực.

Nắm bắt tâm lý để có các biện pháp giảm áp lực cho học sinh cuối cấp, Trường THCS&THPT Bá Thước (xã Pù Luông) đã cân bằng giữa học tập, rèn luyện sức khỏe và vui chơi bằng nhiều hoạt động tập thể thú vị.

Hiệu trưởng Trường THCS&THPT Bá Thước, Hà Thị Thu chia sẻ: “Toàn trường có hơn 800 học sinh. Do là trường liên cấp nên chúng tôi có cả học sinh khối 9 và khối 12. Để giảm áp lực học tập cho các em học sinh, nhà trường đã quan tâm đến mọi khía cạnh tâm lý, tạo môi trường học tập, sinh hoạt thân thiện, cởi mở, tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp vào các ngày lễ để học sinh được hòa mình vào các hoạt động tập thể; tổ chức các giải bóng đá, bóng chuyền, các sân chơi cầu lông giúp học sinh vừa chơi, vừa học; tổ chức nhảy Cha-cha-cha giữa giờ toàn trường thay cho tập thể dục...”.

Đang là học sinh lớp 12, ngoài việc thực hiện đầy đủ kế hoạch học tập, ôn luyện do nhà trường tổ chức, em Hà Song Anh, lớp 12C, Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh còn tham gia các cuộc thi năng khiếu, thi thử... nên áp lực học tập không hề nhỏ.

Song Anh chia sẻ: “Em dự định sẽ đăng ký xét tuyển Khoa Quản lý giải trí và Sự kiện, Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật - Đại học Quốc gia Hà Nội. Cũng như nhiều bạn học sinh cuối cấp khác, em cũng đang nỗ lực học tập, bám sát kế hoạch ôn tập của nhà trường, tự lập kế hoạch ôn tập buổi tối, rèn luyện thêm các kỹ năng, năng khiếu riêng... Để giảm bớt áp lực học tập, thi cử em sẽ trò chuyện cùng các bạn trong khu nội trú, tham gia các câu lạc bộ của trường vào thời gian rảnh cũng giúp tinh thần của em thoải mái hơn”.

Cô giáo Bùi Thị Kiều Oanh, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh cho biết: “Bước vào giai đoạn ôn thi nước rút, học sinh lớp 12 cùng lúc phải đối diện với những áp lực đến từ nhiều phía. Làm thế nào để các em biết cách cân bằng, hài hòa giữa học tập và nghỉ ngơi, tránh mất phương hướng, động lực trong ôn luyện chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp là vấn đề được nhà trường quan tâm. Với đặc thù là trường nội trú, 100% học sinh vừa học tập, sinh hoạt, ăn ngủ tại trường, do đó, nhà trường đã phối hợp Đoàn thanh niên tổ chức các câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao, tổ chức các hoạt động vào cuối giờ chiều để học sinh tham gia rèn luyện sức khỏe, giải tỏa áp lực học tập, tạo tinh thần đoàn kết, phấn khởi. Ngoài ra, nhà trường cũng thường xuyên phát động các đợt thi đua, tạo khí thế thi đua sôi nổi giữa các lớp, cuối mỗi đợt thi đua có khen thưởng nhằm khuyến khích, động viên tinh thần các em, tạo động lực để các em phấn đấu học tập, rèn luyện”.

Học sinh Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh chơi bóng chuyền sau những giờ học căng thẳng.

Cùng với nhà trường, gia đình cũng cần phối hợp, gần gũi, chia sẻ và lắng nghe các em nhiều hơn thay vì thúc giục, đặt kỳ vọng vượt quá khả năng của con em mình. Bên cạnh đó, phụ huynh nên quan tâm, chăm sóc sức khỏe, đồng hành cùng con lập kế hoạch học tập khoa học, duy trì chế độ sinh hoạt lành mạnh, tạo không khí thoải mái, động viên con tự tin, tránh gây áp lực về điểm số; hướng dẫn con kỹ năng quản lý cảm xúc, các biện pháp thư giãn tinh thần, giúp con hiểu rằng căng thẳng là một phần bình thường của cuộc sống và có những cách để đối phó một cách lành mạnh; thường xuyên quan sát con, nếu nhận thấy các dấu hiệu của rối loạn tâm lý, cần đưa con đến gặp bác sĩ hoặc chuyên gia tâm lý để được tư vấn và điều trị kịp thời.

Đứng trước bước ngoặt lớn, áp lực, lo lắng là tâm lý tự nhiên khi đối mặt với sự thay đổi, rủi ro và trách nhiệm mới. Để vượt qua, mỗi học sinh cần hành động bằng cách đặt mục tiêu nhỏ, rèn luyện tư duy tích cực, biến lo âu thành cơ hội trưởng thành. Bên cạnh đó cần biết cân bằng giữa học tập và nghỉ ngơi, giải trí để tái tạo năng lượng, giúp học tập hiệu quả hơn.

Bài và ảnh: Linh Hương