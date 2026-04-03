Hiện thực hóa nhiệm vụ đột phá phát triển giáo dục và đào tạo

Bám sát mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra tại Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo (GD&ĐT), cấp ủy, chính quyền và ngành giáo dục Thanh Hóa đã, đang nhanh chóng chuyển hóa chủ trương thành những hành động cụ thể với quyết tâm cao, tầm nhìn dài hạn cùng những giải pháp thiết thực từ mỗi nhà trường đến toàn hệ thống chính trị.

Cô, trò Trường Tiểu học Trung Sơn 1, phường Sầm Sơn trong một giờ học chính khóa.

Ngày 22/8/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm ký, ban hành Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển GD&ĐT, tiếp tục khẳng định GD&ĐT là “quốc sách hàng đầu, quyết định tương lai dân tộc”. Ngay sau đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 03-CTr/TU, ngày 4/11/2025; ngày 28/11/2025, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch số 243/KH-UBND thực hiện Nghị quyết của Chính phủ và Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW. Theo Kế hoạch của UBND tỉnh, việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW được đặt trong tổng thể các chương trình, kế hoạch phát triển của tỉnh; các sở, ban, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp, bảo đảm đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

Điểm nổi bật trong quá trình triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW trên địa bàn tỉnh là sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Trong đó, ngành giáo dục giữ vai trò nòng cốt trong việc tổ chức quán triệt, triển khai đến đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và người học; gắn với nhiệm vụ năm học và các phong trào thi đua của ngành. Đặc biệt, tỉnh Thanh Hóa đặt mục tiêu, 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan Nhà nước và cơ sở giáo dục được phổ biến, quán triệt đầy đủ nội dung nghị quyết; qua đó bảo đảm sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn hệ thống. Theo đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT, yêu cầu đặt ra của tỉnh là việc triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW phải được thực hiện đồng bộ, toàn diện, gắn với trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và người đứng đầu. Ngành GD&ĐT giữ vai trò nòng cốt trong tham mưu, tổ chức thực hiện; đồng thời đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và các cơ sở giáo dục phải chủ động, tích cực triển khai, góp phần nâng cao chất lượng GD&ĐT.

Bám sát nội dung nghị quyết cũng như xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh xác định Nghị quyết số 71-NQ/TW là định hướng quan trọng, là “kim chỉ nam” cho sự nghiệp “trồng người” trong kỷ nguyên mới. Thầy giáo Nguyễn Bá Đồng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trung Sơn 1, phường Sầm Sơn chia sẻ: “Tinh thần của Nghị quyết số 71-NQ/TW là phải chủ động, sáng tạo, lấy kết quả thực chất làm thước đo. Do đó, nhà trường đã xây dựng, triển khai nhiệm vụ năm học theo hướng linh hoạt hơn, phù hợp với tình hình thực tiễn, ưu tiên chất lượng thay vì hình thức. Nhà trường cũng đã đưa nội dung giáo dục phẩm chất, năng lực và kỹ năng số vào tầm nhìn phát triển, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ giáo viên không chỉ vững chuyên môn mà còn thành thạo công nghệ; chú trọng xây dựng môi trường học tập an toàn, hiện đại, khuyến khích sáng tạo và bảo đảm tính bình đẳng”.

Cùng với các cơ sở giáo dục phổ thông, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học trên địa bàn tỉnh cũng đang tích cực triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW với kỳ vọng và mục tiêu là thúc đẩy mô hình đào tạo linh hoạt, liên thông nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phục vụ đắc lực cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đại diện lãnh đạo Trường Đại học Hồng Đức cho rằng, với các quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp mang tính chất đột phá, Nghị quyết số 71-NQ/TW đã tạo cơ hội cho các cơ sở giáo dục đại học nói chung, Trường Đại học Hồng Đức nói riêng trong phát triển, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực. Đây cũng là cơ hội để nhà trường mở rộng quy mô các ngành nghề đào tạo mang tính chất đột phá ở các lĩnh vực như công nghệ thông tin, du lịch, quản lý chuỗi cung ứng, logistics và linh kiện điện tử... Theo Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức Lê Hoằng Bá Huyền, nhà trường xác định triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW là nhiệm vụ trọng tâm, được cụ thể hóa bằng các kế hoạch, chương trình hành động trong từng lĩnh vực công tác. Nhà trường sẽ chủ động gắn việc thực hiện nghị quyết với đổi mới chương trình đào tạo, nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, tăng cường hợp tác, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Thông tin từ Sở GD&ĐT, cùng với cấp ủy, chính quyền các cấp, đến thời điểm này Sở GD&ĐT đã triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng nhằm hiện thực hóa Nghị quyết số 71-NQ/TW như, hoàn thiện và trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án “Sắp xếp, tổ chức lại các trường trung cấp, Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Kỹ thuật tổng hợp Thanh Hóa, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”; Đề án “Phát triển Trường THPT chuyên Lam Sơn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Đề án “Phát triển giáo dục nghề nghiệp gắn với giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2026-2030”. Ngoài ra, Sở GD&ĐT đang xin ý kiến của các sở, ngành liên quan về Đề án “Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2045” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Đề án “Sắp xếp các trường mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2026-2030”... Cùng với đó, nhiệm vụ đã, đang được ngành tập trung triển khai thực hiện là nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn ở các cấp học; tăng cường giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cho các nhà trường, đặc biệt là các trường thuộc các xã miền núi còn nhiều khó khăn...

Bài và ảnh: Lê Phong