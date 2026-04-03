Sôi nổi hội thi “HSSV thích ứng nghề nghiệp trong kỷ nguyên xanh và bình đẳng”

Ngày 3/4, tại Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa, Ban Quản lý Dự án Kỹ năng thành công đã tổ chức Hội thi “Học sinh, sinh viên thích ứng nghề nghiệp trong kỷ nguyên xanh và bình đẳng”, thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh, sinh viên (HSSV) các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Hội thi được tổ chức nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích để HSSV rèn luyện kỹ năng, tăng cường giao lưu, học hỏi, đồng thời củng cố kiến thức về kỹ năng thích ứng nghề nghiệp, tư duy phát triển bền vững, tư duy xanh, bình đẳng và đa dạng giới. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, thúc đẩy vai trò chủ động của HSSV trong học tập, rèn luyện và tham gia các hoạt động phong trào.

Tham gia hội thi có 5 đội, mỗi đội gồm 6 thành viên đến từ các trường: Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa, Cao đẳng nghề Công nghiệp, Cao đẳng nghề Nông nghiệp và Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Công thương. Các đội trải qua 3 vòng thi gồm: thi kiến thức, thi kỹ năng và tranh biện, cùng phần thi dành cho khán giả.

Ở vòng thi kiến thức, các đội thể hiện sự hiểu biết toàn diện về kỹ năng thích ứng nghề nghiệp, bình đẳng giới và phát triển bền vững thông qua hệ thống câu hỏi đa dạng. Vòng thi kỹ năng mang đến nhiều tình huống thực tiễn, đòi hỏi thí sinh vận dụng tư duy linh hoạt, khả năng phân tích và làm việc nhóm.

Đặc biệt, vòng tranh biện đã tạo điểm nhấn khi các đội thể hiện quan điểm, lập luận sắc bén về các vấn đề liên quan đến nghề nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi xanh và hội nhập. Ban tổ chức đánh giá cao sự chuẩn bị nghiêm túc, tinh thần thi đấu tự tin, văn minh của các đội thi. Nhiều phần thể hiện đã cho thấy sự trưởng thành rõ nét về kỹ năng mềm, tư duy phản biện cũng như khả năng thích ứng với yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho đội Trường Cao đẳng nghề Nông nghiệp, giải Nhì cho đội Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Công thương, giải Ba cho đội Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp và 2 giải Khuyến khích cho 2 đội Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa.

Tô Hà