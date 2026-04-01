Gặp gỡ nữ sinh Lam Sơn “săn” học bổng Mỹ gần 500.000 USD

Ở tuổi 18, Lê Thu Hà - học sinh lớp 12 chuyên Anh 1, Trường THPT chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa) - đã chạm tới một cột mốc đáng mơ ước khi giành học bổng toàn phần trị giá 444.000 USD (khoảng 11,6 tỷ đồng) từ Wesleyan University. Thành tích này nhanh chóng thu hút sự quan tâm, trở thành niềm tự hào của thầy cô, bạn bè và cộng đồng giáo dục địa phương.

Video: Nữ sinh Lam Sơn chia sẻ về hành trình “săn” học bổng.

Trường THPT chuyên Lam Sơn được biết đến là một trong những cơ sở đào tạo mũi nhọn hàng đầu cả nước, với bề dày thành tích học sinh giỏi quốc gia, quốc tế. Tuy nhiên, theo nhận định của giáo viên và nhà trường, suất học bổng toàn phần có giá trị lên tới gần nửa triệu USD như của Thu Hà vẫn là trường hợp đặc biệt hiếm.

Theo thông tin từ nhà trường, Hà là một trong số ít ứng viên toàn châu Á được trao Freeman Asian Scholarship - chương trình tài trợ toàn diện chi phí học tập, sinh hoạt và đi lại trong 4 năm học. Đáng chú ý, phía Wesleyan University còn hỗ trợ thiết bị học tập ngay khi sinh viên nhập học.

Em Lê Thu Hà đang học lớp 12 chuyên Anh 1, trường THPT chuyên Lam Sơn.

Theo cô Lưu Cẩm Hà, giáo viên chủ nhiệm, đồng thời là giáo viên tiếng Anh của Thu Hà, thành tích của học trò là niềm tự hào nhưng không bất ngờ. “Tôi không bất ngờ khi Thu Hà giành học bổng, chỉ bất ngờ vì giá trị quá lớn”, cô nói.

Trong mắt giáo viên, Hà là học sinh có tư duy logic, sắc sảo, chăm chỉ và đặc biệt kiên trì. “Thành công của em không chỉ đến từ kết quả, mà từ quá trình nỗ lực nghiêm túc mỗi ngày”, cô Lưu Cẩm Hànhận xét.

Thu Hà (bên trái) chụp ảnh cùng giáo viên chủ nhiệm.

Ít ai biết rằng, giấc mơ du học của Thu Hà được nuôi dưỡng từ rất sớm, khi chị gái em - Lê Ngân Hà từng giành học bổng toàn phần tại Williams College (Mỹ) cách đây 8 năm.

Tuy nhiên, thay vì chịu áp lực từ “cái bóng” thành tích, Thu Hà chọn cách biến đó thành động lực. Nếu chị gái nổi bật với thành tích học thuật xuất sắc, thì Hà lại xây dựng hồ sơ theo hướng khác biệt: năng động, giàu trải nghiệm và đậm dấu ấn cá nhân.

Hà tích cực tham gia tranh biện, hoạt động thể thao, thiện nguyện, làm MC... Mỗi lĩnh vực đều được em theo đuổi một cách nghiêm túc, góp phần hình thành tư duy phản biện và kỹ năng xã hội - những yếu tố quan trọng trong tuyển sinh đại học quốc tế.

Hà là học sinh năng động, cởi mở và tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng. Em nhận định rằng kỹ năng mềm chính là một trong những lợi thế quan trọng giúp chinh phục học bổng du học.

Điểm nhấn quan trọng trong hồ sơ của Thu Hà không chỉ nằm ở các con số như IELTS 8.0 hay SAT 1510, mà còn ở chiều sâu câu chuyện cá nhân. Bài luận chính của em xoay quanh tình bạn kéo dài nhiều năm với một người bạn mắc chứng tự kỷ.

Không tiếp cận câu chuyện bằng sự thương hại hay khoảng cách, Thu Hà kể lại hành trình đồng hành với góc nhìn tự nhiên, chân thành. Em cho rằng chính việc “không hiểu quá nhiều” về tự kỷ khi còn nhỏ lại giúp tình bạn được hình thành một cách vô điều kiện.

“Em không nhìn bạn như một trường hợp đặc biệt, mà đơn giản là một người bạn”, Thu Hà chia sẻ. Chính sự giản dị trong cách tiếp cận này đã tạo nên sức nặng cho bài luận, đồng thời trở thành nội dung được hội đồng tuyển sinh khai thác sâu trong quá trình phỏng vấn.

Bên cạnh đó, nữ sinh cũng thể hiện tư duy đa chiều qua bài luận phụ về trí tuệ nhân tạo (AI), nhấn mạnh vai trò không thể thay thế của cảm xúc con người trong nghệ thuật.

Hành trình “săn” học bổng của Thu Hà không trải hoa hồng. Trước khi nhận được thư báo trúng tuyển từ Wesleyan University, em đã nộp hồ sơ vào 25 trường đại học, bị 15 trường từ chối, nhận kết quả trúng tuyển từ 5 trường và chờ những trường khác phản hồi. Và Wesleyan University - trường phản hồi cuối cùng - cũng là nơi trao mức học bổng cao nhất.

“Khi bị từ chối nhiều, em từng thất vọng, nhưng vẫn kiên trì nỗ lực”, Hà chia sẻ. Sự kiên trì đã giúp em đi đến những cơ hội xứng đáng. Theo Thu Hà, quá trình chuẩn bị hồ sơ du học là một “cuộc đấu trí” thực sự, đòi hỏi sự chính xác, chỉn chu và khả năng thể hiện bản sắc cá nhân. Những buổi phỏng vấn, với các câu hỏi mở và không theo khuôn mẫu, là thử thách lớn về bản lĩnh và tư duy.

Dự kiến tháng 9/2026, Thu Hà sẽ sang Mỹ nhập học, theo đuổi ngành kinh tế. Em kỳ vọng tiếp tục khám phá bản thân, đặc biệt qua các hoạt động nghệ thuật như kịch.

Chia sẻ về thành tích đã đạt được, Thu Hà cho rằng đó là sự kết hợp giữa nỗ lực và may mắn: “May mắn vì em có gia đình luôn ủng hộ, có thầy cô truyền cảm hứng và một môi trường như Lam Sơn để phát triển”.

Gửi lời tới các bạn trẻ, nữ sinh nhấn mạnh: hành trình chinh phục học bổng không chỉ cần một “hồ sơ đẹp” mà còn cần kiên trì theo đuổi mục tiêu và sẵn sàng khác biệt.

Câu chuyện của Lê Thu Hà là minh chứng rõ nét cho giá trị của sự bền bỉ, bản lĩnh và tư duy độc lập, những yếu tố ngày càng được coi trọng trong giáo dục toàn cầu.

Hoàng Đông