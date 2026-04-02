Thanh Hóa có 2 học sinh tham gia đội tuyển dự thi Olympic Vật lí châu Á năm 2026

Tối 1/4, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố kết quả Kỳ thi chọn học sinh THPT vào các đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế và khu vực năm 2026. Thanh Hóa có 2 học sinh lọt vào đội tuyển dự thi Olympic Vật lí châu Á năm 2026.

Thầy giáo Nguyễn Bá Tư và em Lê Duy Khánh trong giờ học.

2 em học sinh đó là Lê Duy Khánh và Mai Văn Khánh, đều là học sinh lớp 11 chuyên Vật lí, Trường THPT Chuyên Lam Sơn.

Em Mai Văn Khánh, lớp 11F Trường THPT Chuyên Lam Sơn.

Kỳ thi Olympic Vật lí Châu Á Thái Bình Dương - APho năm 2026 sẽ do Hàn Quốc đăng cai, mỗi quốc gia có 8 thí sinh tham dự.

Được biết, kỳ thi chọn học sinh THPT vào các đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế và khu vực năm 2026 diễn ra từ ngày 23/3 vừa qua, 37 học sinh xuất sắc nhất đã được tuyển chọn để thành lập 5 đội tuyển đại diện cho Việt Nam thi đấu kiến thức cùng học sinh thế giới.

Linh Hương