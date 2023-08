Dự kiến thí điểm phổ cập giáo dục cho trẻ mẫu giáo ở 15 tỉnh thành

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố Dự thảo về đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo ở một số tỉnh, thành phố để lấy ý kiến đóng góp.

Theo đó, nghị quyết này quy định thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư cơ sở vật chất trường lớp; ưu đãi thu hút đầu tư; ưu đãi, thu hút đối với giáo viên, trẻ em mẫu giáo học tại các cơ sở giáo dục mầm non trong độ tuổi 3-4 tuổi; 4-5 tuổi tại 15 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Các tỉnh, thành gồm Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hải Phòng, Lào Cai, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Đà Nẵng, Kon Tum, Sóc Trăng, Bà Rịa-Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Bạc Liêu.

Nghị quyết nhằm bảo đảm thực hiện các quyền của trẻ em; nâng chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em mẫu giáo; khuyến khích thu hút các nguồn lực của xã hội đầu tư phát triển giáo dục mầm non; bảo đảm tính đại diện theo vùng, miền, trong đó chú trọng thí điểm tại các địa phương thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng bãi ngang, ven biển, hải đảo; các địa bàn có khu công nghiệp, khu đông dân cư. Nghị định cũng nhằm xây dựng cơ sở thực tiễn cho việc đề xuất hoàn thiện pháp luật giáo dục trong phổ cập giáo dục mầm non trên phạm vi cả nước.

Nghị quyết sẽ tập trung giải quyết ba nhóm chính sách. Thứ nhất là bố trí nguồn lực tài chính ngân sách và ưu đãi đầu tư để thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo . Thứ hai là chính sách thu hút đội ngũ, ưu đãi đối với giáo viên mầm non, bảo đảm đội ngũ giáo viên mầm non để thực để thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo. Thứ ba là hoàn thiện chính sách ưu đãi đối với trẻ em mẫu giáo trong độ tuổi thực hiện phổ cập, đảm bảo tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi mẫu giáo được huy động đến cơ sở giáo dục mầm non để được nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục theo chương trình giáo dục mầm non.

Thời gian dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua đối với dự thảo Nghị quyết là vào kỳ họp tháng 10 tới của Quốc hội khóa XV và thông qua theo quy trình một kỳ họp, soạn thảo Nghị quyết theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Hiện cả nước mới thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi./.

