Giảm thuế VAT đến hết năm 2026 - Doanh nghiệp bán lẻ hưởng lợi ra sao?

Việc Quốc hội thông qua chủ trương tiếp tục giảm 2% thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với nhiều nhóm hàng hóa, dịch vụ đến hết năm 2026 được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá là một trong những chính sách hỗ trợ thiết thực nhất trong bối cảnh sức mua thị trường đang phục hồi. Đối với lĩnh vực bán lẻ - ngành chịu tác động trực tiếp từ biến động tiêu dùng, việc kéo dài chính sách giảm thuế không chỉ giúp kích cầu mua sắm mà còn tạo thêm dư địa để doanh nghiệp triển khai các chương trình ưu đãi, nâng cao sức cạnh tranh và mở rộng thị phần.

Chính sách giảm thuế VAT góp phần kích cầu tiêu dùng tại các hệ thống bán lẻ trên địa bàn tỉnh.

Sau giai đoạn chịu tác động từ suy giảm kinh tế và xu hướng thắt chặt chi tiêu của người dân, nhiều doanh nghiệp bán lẻ tại Thanh Hóa đang từng bước phục hồi hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, theo ghi nhận thực tế, người tiêu dùng hiện vẫn ưu tiên các mặt hàng thiết yếu, cân nhắc kỹ hơn đối với những khoản chi tiêu lớn. Trong bối cảnh đó, việc tiếp tục giảm thuế VAT được xem là một “đòn bẩy” quan trọng để kích thích nhu cầu mua sắm và thúc đẩy lưu thông hàng hóa.

Tại Siêu thị WinMart nằm trong Trung tâm Thương mại Vincom Plaza Thanh Hóa, các chương trình khuyến mại, ưu đãi giá được triển khai thường xuyên nhằm kích cầu tiêu dùng và gia tăng trải nghiệm mua sắm cho khách hàng. Ông Phạm Duy Hiến, Giám đốc Siêu thị WinMart khu vực Thanh Hóa cho biết, việc kéo dài chính sách giảm 2% thuế VAT đến hết năm 2026 là tín hiệu tích cực đối với ngành bán lẻ, bởi đây là chính sách tác động trực tiếp đến cả doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Theo ông Hiến, trong bối cảnh người dân ngày càng cân nhắc kỹ hơn các khoản chi tiêu, việc giảm thuế VAT giúp nhiều mặt hàng thiết yếu có mức giá hợp lý hơn, qua đó góp phần thúc đẩy nhu cầu mua sắm. Đồng thời, chính sách này cũng tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phối hợp với các nhà cung cấp triển khai các chương trình khuyến mại, giảm giá quy mô lớn, mang lại nhiều lợi ích hơn cho khách hàng.

Không chỉ các siêu thị tổng hợp, nhóm doanh nghiệp kinh doanh điện máy cũng nhìn thấy nhiều cơ hội từ chính sách này. Ông Lê Minh Tiến, quản lý Siêu thị MediaMart Trần Phú, cho biết: Đối với các mặt hàng điện tử, điện lạnh và gia dụng có giá trị từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng, mức giảm thuế VAT giúp người tiêu dùng tiết kiệm được khoản chi phí tương đối rõ rệt. Đây là yếu tố góp phần thúc đẩy quyết định mua sắm đối với những khách hàng còn đang cân nhắc.

Theo ông Tiến, điều quan trọng hơn là chính sách kéo dài đến hết năm 2026 giúp các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch kinh doanh dài hạn. Thay vì chỉ triển khai các chương trình kích cầu ngắn hạn, doanh nghiệp có thể xây dựng chiến lược bán hàng theo từng quý, từng mùa mua sắm, đồng thời đẩy mạnh các chương trình bán hàng trả góp, ưu đãi theo combo sản phẩm và khuyến mại tập trung.

Một điểm đáng chú ý là lợi ích từ chính sách giảm thuế VAT không chỉ dừng lại ở việc gia tăng doanh số bán hàng. Trong bối cảnh thương mại điện tử phát triển mạnh mẽ, các doanh nghiệp bán lẻ truyền thống đang phải đối mặt với áp lực cạnh tranh ngày càng lớn. Việc có thêm dư địa về chi phí giúp doanh nghiệp linh hoạt hơn trong việc xây dựng các chương trình khuyến mại, đầu tư vào nền tảng bán hàng trực tuyến và các hoạt động chuyển đổi số.

Theo nhiều doanh nghiệp, khi giá bán được điều chỉnh theo hướng có lợi hơn cho người tiêu dùng, lượng khách đến mua sắm có xu hướng tăng lên. Điều này tạo ra hiệu ứng lan tỏa tích cực, giúp tăng tốc độ quay vòng hàng hóa, cải thiện dòng tiền và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Đối với các doanh nghiệp bán lẻ, đây là yếu tố quan trọng không kém so với việc gia tăng lợi nhuận.

Bên cạnh đó, chính sách giảm thuế VAT còn được kỳ vọng sẽ hỗ trợ tiêu thụ hàng hóa sản xuất trong nước. Khi sức mua được cải thiện, các doanh nghiệp bán lẻ có điều kiện mở rộng quy mô tiêu thụ, qua đó tạo thêm đầu ra cho các doanh nghiệp sản xuất và các cơ sở cung ứng hàng hóa trong tỉnh.

Đánh giá về tác động của chính sách, ông Lê Tiến Dũng, Phó Giám đốc Sở Công Thương cho rằng, việc tiếp tục giảm thuế VAT đến hết năm 2026 sẽ tạo thêm động lực cho hoạt động thương mại và tiêu dùng trên địa bàn tỉnh. Đây là chính sách có tác động trực tiếp đến cả doanh nghiệp và người dân, góp phần giảm chi phí mua sắm, thúc đẩy lưu thông hàng hóa và hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Theo ông Dũng, trong bối cảnh doanh nghiệp vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn về chi phí đầu vào và áp lực cạnh tranh, việc kéo dài thời gian áp dụng chính sách sẽ giúp các đơn vị chủ động hơn trong xây dựng kế hoạch kinh doanh, đồng thời tạo điều kiện để triển khai các chương trình xúc tiến thương mại và kích cầu tiêu dùng. Tuy nhiên, để tận dụng hiệu quả cơ hội này, doanh nghiệp cũng cần chủ động đổi mới phương thức kinh doanh, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng cường kết nối với các kênh phân phối hiện đại.

Có thể thấy, tác động lớn nhất của chính sách giảm thuế VAT không đơn thuần là giúp hàng hóa rẻ hơn vài phần trăm, mà còn tạo ra “không gian cạnh tranh” mới cho doanh nghiệp bán lẻ. Khoảng dư địa chi phí được tiết giảm có thể được chuyển hóa thành các chương trình khuyến mại hấp dẫn hơn, dịch vụ tốt hơn hoặc các khoản đầu tư cho chuyển đổi số và mở rộng thị trường.

Bài và ảnh: Chi Phạm