Giám sát thực hiện Nghị quyết về nội dung chất vấn của HĐND tỉnh tại xã Sao Vàng

Sáng 14/11, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Hoàng Anh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có chương trình giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về nội dung chất vấn tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2024, HĐND tỉnh khóa XVIII tại xã Sao Vàng.

Toàn cảnh buổi làm việc

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 614/NQ-HĐND ngày 14/12/2024 của HĐND tỉnh cho thấy: Sau 1 năm, xã đã có nhiều chuyển biến tích cực trong tháo gỡ vướng mắc các dự án đầu tư, quản lý ô nhiễm môi trường, xử lý chất thải rắn và thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Về giải phóng mặt bằng, UBND xã tập trung chỉ đạo quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ, đặc biệt ưu tiên các dự án trọng điểm của tỉnh.

Đoàn giám sát khảo sát tại Dự án xây dựng Khu Resort Sao Mai Thanh Hóa

Đối với công tác quản lý, xử lý môi trường và chất thải rắn đã được cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội quan tâm, chỉ đạo. Công tác chuyển đổi số được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được kết quả quan trọng trên 3 trụ cột: chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.

Chủ tịch UBND xã Sao Vàng báo cáo tại buổi giám sát

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại một số hạn chế, bất cập như: Công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng chậm do khó xác định nguồn gốc đất; nhiều hộ dân không đồng thuận với đơn giá bồi thường, hỗ trợ.

Trong xử lý rác thải, dù đã có chỉ đạo và đầu tư nâng cấp, việc vận hành sau khi hoàn thành dự án vẫn chưa đúng quy trình; công tác kiểm tra, giám sát tại các bãi chôn lấp chưa thường xuyên, tình trạng tập kết rác sai vị trí, rơi vãi gây ô nhiễm vẫn diễn ra.

Lĩnh vực chuyển đổi số cũng bộc lộ bất cập khi một số phần mềm hành chính công hoạt động thiếu ổn định; việc chuẩn hóa dữ liệu còn chậm, cản trở công tác tra cứu và chia sẻ thông tin. Hạ tầng số chưa đồng bộ, trong khi nhiều doanh nghiệp nhỏ còn khó khăn trong đầu tư và ứng dụng công nghệ thông tin.

Trưởng ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh Hoàng Anh Tuấn phát biểu kết luận tại chương trình giám sát.

Phát biểu kết luận tại chương trình giám sát, Trưởng ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh Hoàng Anh Tuấn ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được của xã trong thực hiện Nghị quyết số 614/NQ - HĐND ngày 14/12/2024 của HĐND tỉnh. Đồng thời, đề nghị xã tiếp tục tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thu hồi đất, giải phóng mặt bằng các dự án còn vướng mắc; tập trung xử lý ô nhiễm môi trường, nhất là tình trạng quá tải tại bãi rác, và tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức người dân trong thu gom, xử lý rác thải.

Đối với chuyển đổi số, xã cần chú trọng đầu tư, nâng cấp hạ tầng viễn thông và công nghệ thông tin; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân, doanh nghiệp và bồi dưỡng kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Đối với các kiến nghị, đề xuất của xã, Đoàn giám sát tiếp thu và trình cấp có thẩm quyền theo quy định.

Trước khi làm việc với xã, Đoàn giám sát đã khảo sát tại Dự án xây dựng Khu Resort Sao Mai Thanh Hóa về thực hiện giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai dự án và Công ty cổ phần phân bón Nhật Long Thanh Hóa về kết quả kiểm tra, xử lý ô nhiễm môi trường đối với công ty.

Lê Phượng