Giảm lãi suất hỗ trợ tăng trưởng kinh tế

Trước biến động phức tạp của kinh tế toàn cầu, đặc biệt là biến động giá xăng dầu, doanh nghiệp và người dân đang phải đối diện với áp lực gia tăng chi phí đầu vào. Trong bối cảnh đó, các ngân hàng trên địa bàn tỉnh đã thực hiện giảm lãi suất, đồng thời chủ động triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp và người dân, hướng dòng vốn vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và động lực tăng trưởng.

Vietcombank - Chi nhánh Bắc Thanh Hóa giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ khách hàng phát triển sản xuất, kinh doanh và góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

Theo đó, các ngân hàng trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm quy định của Ngân hàng Nhà nước về lãi suất, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ, đồng thời chủ động cân đối nguồn vốn và sử dụng vốn để bảo đảm thanh khoản cũng như khả năng chi trả của từng tổ chức tín dụng. Bên cạnh đó, việc công khai các mức lãi suất cho vay cũng được yêu cầu thực hiện nghiêm túc để khách hàng có đầy đủ thông tin tiếp cận vốn ngân hàng, qua đó góp phần bảo đảm không gây xáo trộn mặt bằng lãi suất thị trường. Quý 1/2026, tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng đạt trên 222 nghìn tỷ đồng, tăng 2,1%; tổng dư nợ đạt trên 260 nghìn tỷ đồng, tăng gần 2% so với cuối năm 2025. Dòng vốn đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ đầu tư, sản xuất, kinh doanh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế...

Nhằm hỗ trợ giảm gánh nặng chi phí vốn và tạo dư địa cho sản xuất, kinh doanh, từ giữa tháng 4/2026 các ngân hàng thương mại đã đồng thuận giảm lãi suất tiền gửi, hầu hết ở các kỳ hạn trên 6 tháng, theo đúng chủ trương của Ngân hàng Nhà nước. Từ đó, tạo điều kiện giảm mặt bằng lãi suất cho vay, mở rộng khả năng tiếp cận tín dụng của doanh nghiệp và người dân. Đáng chú ý, có ngân hàng ghi nhận mức điều chỉnh sâu trên thị trường khi công bố giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng cá nhân với biên độ lên tới 3%/năm. Ở chiều huy động, biên độ điều chỉnh phổ biến trong khoảng 0,1- 0,5%/năm và cá biệt có nơi lên tới 1%/năm tùy từng kỳ hạn. Đây là những tín hiệu rõ nét về sự đồng thuận của hệ thống ngân hàng trong thực hiện chủ trương giảm mặt bằng lãi suất.

Bà Phạm Anh Vân, Phó Giám đốc

Vietcombank - Chi nhánh Bắc Thanh Hóa cho biết: "Kỳ hạn có lãi suất huy động cao nhất (kỳ hạn 24 tháng) được điều chỉnh giảm 0,5%/năm xuống mức 6%/năm; các kỳ hạn khác sẽ được tiếp tục rà soát để điều chỉnh phù hợp. Với điều chỉnh này, lãi suất huy động niêm yết tại tất cả các kỳ hạn của Vietcombank đều không vượt quá mức 6%/năm. Việc giảm lãi suất huy động được kỳ vọng giúp các ngân hàng tối ưu chi phí vốn đầu vào. Từ đó, có thêm điều kiện để giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ khách hàng phát triển sản xuất, kinh doanh và góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế".

Tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa (BIDV Thanh Hóa) lãi suất huy động kỳ hạn từ 24 tháng trở lên giảm 0,5%/năm, đồng thời giảm tương ứng lãi suất cho vay. BIDV cũng xem xét tiếp tục hạ lãi suất huy động nhằm giảm chi phí vốn, tạo điều kiện giảm lãi suất cho vay, đặc biệt với lĩnh vực sản xuất và chế biến lương thực, lúa gạo. Ngân hàng tập trung tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên như công nghiệp chế biến, xuất khẩu, nông nghiệp công nghệ cao, khu công nghiệp, năng lượng, hạ tầng giao thông và logistics.

Ông Lê Ngọc Vân, Giám đốc BIDV - Chi nhánh Thanh Hóa chia sẻ: "Tín dụng được định hướng vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và động lực tăng trưởng. Các lĩnh vực như nông nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa, bán buôn, bán lẻ, công nghiệp và xây dựng tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn".

Từ góc nhìn của doanh nghiệp, ông Nguyễn Văn Hoan, Giám đốc Công ty Xây dựng và Thương mại Đức Minh, xã Hoằng Giang cho rằng, mặt bằng lãi suất tuy có xu hướng hạ nhiệt so với giai đoạn cao điểm trước đó, nhưng mức giảm chưa đồng đều và chưa đủ mạnh để tạo ra chuyển biến rõ rệt cho toàn ngành. Đặc biệt, với các khoản vay cũ, nhiều doanh nghiệp vẫn đang phải chịu mức lãi suất khá cao. Doanh nghiệp kỳ vọng các ngân hàng giảm lãi suất cho vay sâu hơn, tạo điều kiện tiếp cận vốn với chi phí phù hợp.

Đối với các khoản vay mới, lãi suất hiện đã giảm xuống khoảng 6,5 - 8,5%/năm, tùy thuộc vào hồ sơ tín dụng và tài sản đảm bảo. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp cho biết điều kiện tiếp cận vốn vẫn khá chặt chẽ, đặc biệt đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Điều này khiến việc tiếp cận nguồn vốn giá rẻ trở nên không dễ dàng, dù mặt bằng lãi suất đã giảm. Từ thực tế đó, doanh nghiệp kiến nghị các ngân hàng cần có cơ chế linh hoạt hơn trong việc giãn, giảm lãi cho các khoản vay cũ, đồng thời nới điều kiện tín dụng phù hợp với đặc thù ngành, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp ổn định sản xuất và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Đại diện các hội, hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa cho rằng, kỳ vọng của thị trường hiện nay không chỉ dừng lại ở những đợt giảm lãi suất nhỏ lẻ, mà là một lộ trình giảm sâu và nhanh hơn. Doanh nghiệp cần vốn, nhưng hơn hết là cần nguồn vốn với mức chi phí “chịu đựng được” để có thể thực sự vực dậy sau những giai đoạn khó khăn. Việc đồng loạt giảm lãi suất không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn là tín hiệu chính sách quan trọng, góp phần hỗ trợ khu vực sản xuất, kinh doanh, khơi thông dòng vốn cho nền kinh tế. Khi chi phí vay vốn giảm, doanh nghiệp và người dân có thể mở rộng sản xuất, kinh doanh, từ đó đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng và hiện thực hóa các mục tiêu phát triển.

Bài và ảnh: Hồng Ngọc