Giám đốc IEA cảnh báo việc tích trữ nhiên liệu có thể làm trầm trọng thêm cú sốc năng lượng từ xung đột với Iran

Giám đốc Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cảnh báo các quốc gia không nên tích trữ nhiên liệu và áp đặt lệnh cấm xuất khẩu, nhấn mạnh rằng những biện pháp này có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến các đối tác và đồng minh toàn cầu, trong bối cảnh xung đột Mỹ - Israel với Iran có nguy cơ khiến eo biển Hormuz đóng cửa kéo dài.

Giám đốc IEA Fatih Birol cảnh báo việc tích trữ nhiên liệu có thể làm trầm trọng thêm cú sốc năng lượng từ xung đột với Iran. Ảnh: AFP.

Phát biểu với Financial Times, ông Fatih Birol cho rằng, các nước cần tránh hạn chế xuất khẩu trong thời điểm thị trường dầu mỏ toàn cầu đang chịu áp lực lớn. Ông cũng thông báo, một số quốc gia đã tăng tích trữ, dù IEA đang triển khai giải phóng dự trữ khẩn cấp nhằm ổn định thị trường trong thời gian xung đột. Ông cảnh báo lệnh cấm xuất khẩu có thể làm trầm trọng cú sốc nguồn cung tại châu Á. Ông Birol nhận định, các quốc gia lớn tại châu Á với năng lực lọc dầu đáng kể cần cân nhắc lại bất kỳ quyết định hạn chế xuất khẩu nào.

Dù không nêu đích danh, báo cáo cho rằng nhận định của ông dường như nhằm vào Trung Quốc - quốc gia lớn duy nhất được cho là đã cấm xuất khẩu xăng, dầu diesel và nhiên liệu máy bay nhằm ứng phó với xung đột kéo dài 5 tuần. Báo cáo cũng cho biết Ấn Độ đã áp dụng thêm các loại thuế đối với xuất khẩu. Theo ông Birol, nếu các nước này tiếp tục hạn chế hoặc cấm hoàn toàn xuất khẩu, tác động đối với thị trường châu Á sẽ rất nghiêm trọng. Tương tự Mỹ cũng đang có khả năng cấm xuất khẩu nhiên liệu tinh chế khi giá xăng vượt 4 USD/gallon và bang California đối mặt nguy cơ thiếu nhiên liệu máy bay.

Hiện một số quốc gia đang tích trữ năng lượng, làm suy giảm hiệu quả của kế hoạch giải phóng 400 triệu thùng dầu thô và nhiên liệu từ kho dự trữ khẩn cấp của IEA.

Giám đốc Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) thừa nhận rằng, cuộc khủng hoảng năng lượng hiện được cảm nhận rõ nhất tại châu Á, nơi một số quốc gia đã bắt đầu phân phối nhiên liệu theo hạn mức và rút ngắn tuần làm việc. Ảnh: AFP.

Quan chức IAE thừa nhận rằng, cuộc khủng hoảng năng lượng hiện được cảm nhận rõ nhất tại châu Á, nơi một số quốc gia đã bắt đầu phân phối nhiên liệu theo hạn mức và rút ngắn tuần làm việc. Ông nói, giá dầu diesel và nhiên liệu máy bay đã tăng mạnh tại phương Tây, nhưng hiện chưa ghi nhận tình trạng thiếu hụt thực tế đối với hai loại nhiên liệu này tại châu Âu. Tuy nhiên, ông cảnh báo tình hình có thể thay đổi trong những tuần tới nếu gián đoạn dòng chảy năng lượng từ Trung Đông tiếp diễn.

Ông cho biết thiệt hại nguồn cung dầu và sản phẩm tinh chế toàn cầu có thể tăng gấp đôi trong tháng 4 nếu eo biển Hormuz tiếp tục bị đóng, vượt xa mức gián đoạn ghi nhận trong tháng 3. Ông Birol cũng cho rằng ngay cả khi xung đột kết thúc, thị trường sẽ cần thời gian dài để trở lại trạng thái bình thường.

Ông Birol nhận định cuộc khủng hoảng hiện nay có thể định hình lại hệ thống năng lượng thế giới, tương tự các cú sốc trong thập niên 1970 và sau xung đột Nga - Ukraine năm 2022.

Thanh Vân

Nguồn Turkiyetoday.