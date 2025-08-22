Giải thể thao chào mừng 80 năm Ngày truyền thống LLVT tỉnh Thanh Hóa

Chiều 21/8, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa tổ chức Bế mạc giải thể thao chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Thanh Hóa (24/8/1945 – 24/8/2025). Dự buổi lễ có Đồng chí Đại tá Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh; đại diện một số ban, sở, ngành cấp tỉnh.

Giải thể thao năm nay quy tụ hơn 200 vận động viên đến từ 10 cơ quan, đơn vị: Bộ CHQS tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh, Tòa án Nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Báo và Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh. Các vận động viên tranh tài ở 3 nội dung: bóng chuyền, bóng bàn và Pickleball.

Quá trình tổ chức giải thi đấu, các đội tuyển đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm quy chế, điều lệnh. Ban tổ chức điều hành nghiêm túc, khoa học, đánh giá kết quả chính xác, khách quan. Các vận động viên thi đấu với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Kết thúc giải, Ban tổ chức đã trao các giải nhất, nhì, ba cho các vận động viên và các đội xuất sắc nhất.

Ngọc Lê (CTV)