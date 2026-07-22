Giải Pickleball các nhóm tuổi là cơ hội vàng để tuyển chọn lực lượng cho Thanh Hóa

Không chỉ là sân chơi dành cho các VĐV trẻ, Giải Vô địch Pickleball các nhóm tuổi tỉnh Thanh Hóa năm 2026 còn được Ban huấn luyện đội tuyển Quần vợt - Pickleball Thanh Hóa xem là cơ hội quan trọng để phát hiện, tuyển chọn những nhân tố triển vọng, xây dựng lực lượng kế cận hướng tới các giải trẻ quốc gia.

Có mặt theo dõi các trận đấu tại giải, ông Phạm Trung Dũng, HLV trưởng đội tuyển Quần vợt - Pickleball Thanh Hóa, đánh giá cao quy mô cũng như chất lượng chuyên môn của giải đấu lần đầu tiên được tổ chức.

Theo ông, giải quy tụ đầy đủ các nhóm tuổi, thu hút nhiều VĐV đã có kinh nghiệm thi đấu ở sân chơi quốc gia. Trong đó, một số em từng tham dự Giải Pickleball trẻ quốc gia năm 2024 tại Huế, nhiều VĐV khác cũng vừa góp mặt tại Giải Pickleball các nhóm tuổi quốc gia tổ chức ở Đà Nẵng.

“Tôi đánh giá đây là giải đấu có quy mô lớn, các nội dung nhóm tuổi được tổ chức khá đầy đủ. Việc nhiều VĐV đã từng thi đấu ở các giải quốc gia tham gia tranh tài giúp chất lượng chuyên môn được nâng lên rõ rệt”, ông Phạm Trung Dũng nhận xét.

Quan trọng hơn, theo HLV trưởng đội tuyển Quần vợt - Pickleball Thanh Hóa, giải đấu lần này mở ra cơ hội để Ban huấn luyện trực tiếp đánh giá, tuyển chọn lực lượng trẻ thay vì chỉ theo dõi thông qua các câu lạc bộ hoặc các giải phong trào.

“Đây là điều kiện để Ban huấn luyện đội tuyển Thanh Hóa tìm ra những VĐV có tố chất, có lứa tuổi phù hợp để bổ sung cho đội tuyển, hướng tới tham dự các giải trẻ quốc gia. Có một giải đấu chính thức sẽ giúp việc tuyển chọn khách quan và hiệu quả hơn", ông Dũng nói.

Bên cạnh nhiệm vụ phát hiện tài năng, giải đấu còn tạo môi trường cọ xát quý giá cho các VĐV trẻ: “Các em ở phong trào có cơ hội thi đấu với các bạn cùng trang lứa, đồng thời được cọ xát với những VĐV từng là thành viên đội tuyển, đã có huy chương ở các giải đấu. Đây là điều rất quan trọng để các em nâng cao trình độ chuyên môn và tích lũy kinh nghiệm thi đấu", HLV trưởng đội tuyển Quần vợt - Pickleball Thanh Hóa nói thêm.

Từ góc độ chuyên môn, ông Phạm Trung Dũng cho rằng giải đấu hoàn toàn có thể phát huy hiệu quả hơn nữa nếu được tổ chức sớm hơn trong năm: “Nếu giải được tổ chức vào khoảng tháng 6 hoặc đầu tháng 7 thì sẽ thuận lợi hơn cho công tác tuyển chọn. Sau giải, Ban huấn luyện sẽ có thêm thời gian lựa chọn, tập huấn các VĐV nổi bật để chuẩn bị cho các giải trẻ quốc gia".

Lần đầu tiên được tổ chức, Giải Vô địch Pickleball các nhóm tuổi tỉnh Thanh Hóa năm 2026 không chỉ mở ra sân chơi chính thức cho các VĐV trẻ mà còn trở thành cơ hội quan trọng để phát hiện, tuyển chọn lực lượng kế cận cho đội tuyển tỉnh. Với vai trò là cầu nối giữa phong trào và thể thao thành tích cao, giải đấu được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát hiện thêm những gương mặt triển vọng, bổ sung nguồn lực cho Pickleball Thanh Hóa trong những năm tới.

Hoàng Sơn