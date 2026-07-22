Khán giả “tiếp lửa” cho các VĐV ở giải Pickleball các nhóm tuổi

Không chỉ có những pha bóng giằng co, những cú đánh quyết đoán hay khoảnh khắc vỡ òa sau mỗi điểm số, giải Pickleball các nhóm tuổi tỉnh Thanh Hóa năm 2026 còn tạo nên một ngày hội thể thao đặc biệt sôi động bởi sự đồng hành của các cổ động viên.

Sáng 22/7, tại cụm sân Pickleball Việt Hùng (phường Hạc Thành), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa và Công ty cổ phần Dịch vụ thể thao Việt Hùng phối hợp tổ chức Lễ khai mạc Giải Pickleball các nhóm tuổi tỉnh Thanh Hóa năm 2026.

Ngay từ sáng sớm, khuôn mặt của từng vận động viên (VĐV) đều rạng rỡ niềm háo hức. Những tiếng bóng nảy giòn tan trên mặt sân, tiếng giày ma sát vang lên xen lẫn tiếng hô quyết tâm của các cặp đấu đã tạo nên một bản hòa tấu thể thao vô cùng sinh động.

Ngay từ những trận đấu đầu tiên, khu vực cổ động đã trở nên sôi động. Các cổ động viên chăm chú dõi theo từng bước chạy, từng cú đánh của các em. Những tiếng hô “Cố lên!”, “Tốt lắm!”, “Tập trung nào!” vang vọng liên tục, xóa tan mọi sự mệt mỏi của các tay vợt dưới sân.

Ngoài sân, ông bà, bố mẹ cùng hướng về sân đấu, hồi hộp theo từng đường bóng của con em mình. Tiếng hò reo, những tràng pháo tay không ngớt đã trở thành nguồn động lực lớn, giúp các vận động viên nhỏ tuổi thi đấu tự tin, thăng hoa.

Trong bầu không khí náo nhiệt của giải đấu, bà Lê Thị Khang (phường Đông Quang) cùng cả gia đình đã đến cổ vũ cho em Lê Nguyễn Tiến Dũng (SN 2017), VĐV nhỏ tuổi nhất của giải. “Tôi tuy đã lớn tuổi nhưng khi đến đây cổ vũ cho cháu trai, hòa mình vào không khí cổ vũ sôi động này thấy mình như trẻ lại. Cháu còn nhỏ nhưng thi đấu rất quyết tâm. Pickleball không chỉ dạy cháu tính kiên trì, tinh thần thể thao cao thượng mà còn là cơ hội để cả gia đình chúng tôi thêm gắn kết, cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ”, bà Khang cho biết.

Đưa em Lê Anh Nhật đến sân từ sớm để thi đấu nội dung đơn nam lứa tuổi U11, chị Nguyễn Thị Thu Trang (phường Hạc Thành) cho biết: “Tôi biết thông tin của giải đấu thông qua Báo và Phát thanh, Truyền hình Thanh Hóa và đã đăng ký cho con tham gia. Thấy con nỗ lực từng đường bóng và trưởng thành qua từng trận đấu, người làm bố mẹ như tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Giải đấu thực sự là một sân chơi bổ ích cho lứa tuổi học sinh".

Đối với các VĐV nhí, không khí sôi động từ cổ động viên, gia đình là liều thuốc tinh thần vô giá. Nhìn lên khán đài đầy ắp khán giả đang hướng ánh mắt về mình, các em như được tiếp thêm 200% sức mạnh. Những bước di chuyển trở nên thanh thoát hơn, những cú dink trở nên mềm mại nhưng hóc hiểm, và những cú đập bóng (smash) lại càng thêm uy lực.

Chị Lê Bảo Yến cho biết: “Công tác tổ chức giải năm nay rất bài bản, quy mô và chuyên nghiệp. Điều tôi ấn tượng nhất chính là không khí trên khán đài, quá cuồng nhiệt và văn minh! Tiếng hò reo, vỗ tay của khán giả chính là liều thuốc tinh thần giúp các cháu thi đấu thăng hoa. Con trai tôi có buồn vì kết quả không đạt được như kỳ vọng nên tôi và gia đình luôn khích lệ từ đầu đến cuối. Với tư cách là phụ huynh, chúng tôi luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện tốt nhất để các con theo đuổi đam mê thể thao”. (Trong ảnh: Chị Yến động viên con trai Hà Huy Bách sau trận đấu).

Các cổ động viên chăm chú theo dõi trận đấu.

Giải đấu là minh chứng rõ nét cho sự phát triển đúng hướng của phong trào thể thao tỉnh Thanh Hóa. Sự kết hợp giữa công tác tổ chức bài bản của các cơ quan chức năng, sự ủng hộ nhiệt thành từ khán giả và đặc biệt là sự đồng hành không mệt mỏi của các gia đình đã góp phần kết nối cộng đồng, gieo những hạt mầm đầu tiên cho một thế hệ yêu thể thao, sống năng động và giàu tinh thần vượt lên.

Anh Tuân