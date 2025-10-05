Giải Golf Doanh nhân Thanh Hóa mở rộng quyên góp 300 triệu ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai

Kỷ niệm 21 năm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 - 13/10/2025), ngày 5/10, tại FLC Golf Links Sầm Sơn, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa tổ chức Giải Golf Doanh nhân Thanh Hóa mở rộng lần thứ IV năm 2025.

Các doanh nhân và khách mời tham gia lễ khai mạc.

Tham dự và trao giải có đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Đào Xuân Yên, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Lê Quang Hùng, Giám đốc Sở Tài chính.

Cùng dự trao giải có đồng chí Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. 150 Golfer tham gia giải đấu là doanh nhân và những người yêu thích Golf trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Quang cảnh lễ khai mạc.

Doanh nhân Thanh Hóa nhiều năm qua đã khẳng định vai trò tiên phong trong phát triển kinh tế, tạo việc làm, nâng cao đời sống Nhân dân và đồng hành làm tốt công tác an sinh xã hội. Bên cạnh nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, cộng đồng doanh nhân Thanh Hóa luôn quan tâm rèn luyện sức khỏe, xây dựng đời sống tinh thần phong phú. Giải Golf Doanh nhân Thanh Hóa mở rộng vì thế đã trở thành sự kiện thường niên, có ý nghĩa, góp phần gắn kết, lan tỏa tinh thần của Doanh nhân Thanh Hóa trong xã hội.

Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa, Trưởng ban Tổ chức giải Mai Xuân Thông phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc, ông Mai Xuân Thông, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa, Trưởng ban Tổ chức giải cho biết: Giải đấu không chỉ tạo nên dấu ấn về chuyên môn mà còn lan tỏa tinh thần nhân văn, chia sẻ, đúng tinh thần “Khỏe để kiến tạo - Đoàn kết để phát triển”. Thông qua giải đấu, ban tổ chức mong muốn lan tỏa thông điệp về vai trò và trách nhiệm xã hội của doanh nhân, không chỉ trong sản xuất, kinh doanh mà truyền cảm hứng trong hoạt động thể thao. Đây chính là sân chơi bổ ích, lành mạnh, mang lại nguồn năng lượng tích cực, tinh thần vui vẻ, sức khỏe tốt cho đội ngũ doanh nhân. Đồng thời, đây là dịp để các doanh nhân gặp gỡ, giao lưu, trao đổi thông tin, tìm kiếm cơ hội hợp tác, góp phần xây dựng một cộng đồng doanh nghiệp ngày càng vững mạnh, hỗ trợ nhau cùng phát triển.

FLC Golf Links Sầm Sơn

Golfer tham gia thi đấu.

Giải đấu được chia làm 3 bảng A, B, C theo Handicap tại hệ thống vHandicap của sân FLC Golf Links Sầm Sơn. Các Golfer tranh tài theo thể thức đấu gậy, áp dụng hệ thống tính điểm Net, cơ cấu giải thưởng, gồm: Vô địch - Nhất - Nhì - Ba, 8 giải kỹ thuật gồm 4 giải cho cú phát bóng xa nhất (Longest Drive), 4 giải cho cú đánh gần cờ nhất (Nearest to the Pin); giải Hole in One (người chơi đưa bóng vào lỗ chỉ với một cú đánh duy nhất từ vị trí phát bóng).

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh và lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh trao cúp vô định cho Golfer đoạt giải.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh và lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh trao giải Nhất cho các Golfer.

Đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính và lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh trao giải Nhì cho các Golfer.

Đồng chí Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh trao giải Ba cho các Golfer.

Ban Tổ chức trao giải Nearest to the Pin cho các Golfer.

Ban Tổ chức trao giải Longest Drive cho các Golfer.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức giải Golf Doanh nhân Thanh Hóa mở rộng lần thứ IV, năm 2025 đã kêu gọi các doanh nhân và khách mời quyên góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 10; đồng thời thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa trao tặng số tiền 300 triệu đồng ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng, thiệt hại do thiên tai.

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh trao số tiền ủng hộ tới đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh.

Thông qua hoạt động này, doanh nghiệp, doanh nhân cùng chia sẻ, hỗ trợ, kết nối để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, xây dựng cộng đồng doanh nghiệp Thanh Hóa vững mạnh, đồng thời lan tỏa tình yêu thương, nét đẹp văn hóa, nghĩa cử cao đẹp của doanh nhân Thanh Hóa đối với các hoạt động an sinh xã hội. Đây cũng là một trong những hoạt động tôn vinh các doanh nghiệp, doanh nhân nhân kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 sắp tới.

