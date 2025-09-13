Hotline: 0822.173.636   |

Giải bóng chuyền chào mừng kỷ niệm 84 năm thành lập Chiến khu Ngọc Trạo

Ngọc Huấn
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 13/9, tại Trung tâm Văn hóa – Thể thao xã Ngọc Trạo đã khai mạc Giải bóng chuyền chào mừng kỷ niệm 84 năm thành lập Chiến khu Ngọc Trạo (19/9/1941 - 19/9/2025), thu hút đông đảo các vận động viên và các tầng lớp Nhân dân tham dự, cổ vũ.

Sáng 13/9, tại Trung tâm Văn hóa – Thể thao xã Ngọc Trạo đã khai mạc Giải bóng chuyền chào mừng kỷ niệm 84 năm thành lập Chiến khu Ngọc Trạo (19/9/1941 - 19/9/2025), thu hút đông đảo các vận động viên và các tầng lớp Nhân dân tham dự, cổ vũ.

Các đại biểu và vận động viên cùng đông đảo Nhân dân tham dự lễ khai mạc Giải bóng chuyền Ngọc Trạo năm 2025.

Giải bóng chuyền Ngọc Trạo năm 2025 là hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9; Kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Chiến khu Ngọc Trạo (19/9/1941 – 19/9/2025) và Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Ngọc Trạo lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Giải bóng chuyền chào mừng kỷ niệm 84 năm thành lập Chiến khu Ngọc Trạo

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội tham dự giải.

Giải bóng chuyền Ngọc Trạo là sân chơi thể thao truyền thống, được huyện Thạch Thành (cũ) duy trì suốt 24 năm trước khi thực hiện mô hình chính quyền hai cấp. Giải thu hút đông đảo người dân ở mọi lứa tuổi tham gia, với hàng nghìn vận động viên nghiệp dư từ các thôn, làng đến các CLB bóng chuyền mạnh trên toàn quốc. Không chỉ nâng cao chất lượng chuyên môn, giải còn để lại nhiều hình ảnh đẹp, tạo dấu ấn sâu sắc trong lòng người hâm mộ trong và ngoài tỉnh.

Giải bóng chuyền chào mừng kỷ niệm 84 năm thành lập Chiến khu Ngọc Trạo

Ngay sau lễ khai mạc, các đội bước vào các trận thi đấu.

Giải bóng chuyền chào mừng kỷ niệm 84 năm thành lập Chiến khu Ngọc Trạo

Giải Bóng chuyền Ngọc Trạo 2025 quy tụ 6 đội nam tham dự.

Giải Bóng chuyền Ngọc Trạo 2025 quy tụ 6 đội nam đại diện các xã, đơn vị sau sáp nhập thuộc huyện Thạch Thành (cũ), gồm: Ngọc Trạo, Vân Du, Thành Vinh, Thạch Bình, Thạch Quảng và CLB Thành Hưng. Các đội chia làm 2 bảng A và B, mỗi bảng 3 đội, thi đấu vòng tròn 1 lượt, chọn 2 đội Nhất và Nhì mỗi bảng vào bán kết, chung kết. Giải áp dụng luật thi đấu bóng chuyền hiện hành.

Giải bóng chuyền chào mừng kỷ niệm 84 năm thành lập Chiến khu Ngọc Trạo

Giải Bóng chuyền Ngọc Trạo là món ăn tinh thần của người hâm mộ và bà con Nhân dân trên địa bàn trong nhiều năm vừa qua.

Chiều nay (13/9) sẽ diễn ra trận bán kết và chung kết Giải bóng chuyền Ngọc Trạo 2025, qua đó xác định đội vô địch. Ngay sau trận đấu, Ban tổ chức sẽ tiến hành tổng kết và trao giải cho các đội tham dự.

Ngọc Huấn

