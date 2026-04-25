Giải bóng bàn, cầu lông, pickleball hè Sầm Sơn diễn ra sôi nổi, hấp dẫn

Sau một ngày diễn ra sôi nổi, chiều 25/4, Giải bóng bàn, cầu lông, pickleball hè Sầm Sơn năm 2026 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND phường Sầm Sơn tổ chức đã khép lại với lễ bế mạc và trao giải.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Văn Trung trao giải nội dung đôi nam bóng bàn nhóm 46 tuổi trở lên.

Dự lễ khai mạc và bế mạc, trao giải có các đồng chí: Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các xã, phường trong tỉnh.

Đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham dự giải.

Tham gia giải có gần 300 VĐV thuộc 14 sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị cấp tỉnh và 68 xã, phường trong tỉnh.

Các trận đấu ở nội dung bóng bàn diễn ra quyết liệt với chất lượng chuyên môn cao.

Các VĐV thi đấu nội dung đôi nam dưới 46 tuổi môn cầu lông.

Các VĐV tranh tài quyết liệt trên sân pickleball.

Ở môn bóng bàn, cầu lông, các VĐV tranh tài ở các nội dung đôi nam (thuộc 2 nhóm tuổi: 45 tuổi trở xuống, 46 tuổi trở lên) và nội dung đôi nam - nữ (không phân chia độ tuổi). Ở môn pickleball, các VĐV tranh tài ở các nội dung đôi nam (thuộc 2 nhóm tuổi: 45 tuổi trở xuống, 46 tuổi trở lên), đôi nam - nữ, và đôi nữ (không phân chia độ tuổi).

Các trận đấu diễn ra trong sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả.

Giải là sân chơi truyền thống được tổ chức hằng năm nhằm đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, thiết thực chào mừng kỷ niệm những ngày lễ trọng đại của đất nước; tăng cường tuyên truyền, quảng bá du lịch biển Sầm Sơn năm 2026 và chương trình phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2026-2030.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Văn Trung trao giải nội dung đôi nữ pickleball.

Ban Tổ chức trao giải nội dung đôi nam - nữ pickleball.

Đây cũng là dịp để các VĐV là cán bộ các cơ quan, đơn vị, các xã, phường trong tỉnh có dịp giao lưu, thi đấu, qua đó tiếp tục góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện và thi đấu TDTT trên địa bàn toàn tỉnh. Đồng thời tăng cường sự quan tâm, ủng hộ, đồng hành của lãnh đạo các cấp, các ngành, các đoàn thể trong tỉnh nhằm phát triển sự nghiệp thể dục, thể thao gắn với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong trao huy chương cho các vận động viên đạt giải.

Ban tổ chức trao giải nội dung đôi nam cầu lông, độ tuổi 45 trở xuống.

Kết thúc giải, Ban Tổ chức đã trao cúp, huy chương, phần thưởng cho các VĐV, cặp VĐV giành thứ hạng cao ở các nội dung thuộc các nhóm tuổi của các môn bóng bàn, cầu lông, pickleball.

Anh Tuân