Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Y tế - Sức khỏe

Gia hạn thời gian giải thể 26 Trung tâm Y tế, thành lập 166 Trạm Y tế trực thuộc UBND cấp xã

NM (Nguồn: UBND tỉnh)
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Tại Công văn số 5624/UBND-THĐT ngày 1/4/2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng đã có ý kiến chỉ đạo đối với đề nghị của Sở Y tế về việc điều chỉnh thời gian giải thể 26 Trung tâm Y tế và thành lập 166 Trạm Y tế trực thuộc UBND cấp xã.

Ảnh minh họa. (Ảnh: Thùy Linh)

UBND tỉnh nhận được Công văn số 2574/SYT-TCCB ngày 30/3/2026 của Sở Y tế về việc báo cáo gia hạn thời gian giải thể 26 Trung tâm Y tế, thành lập 166 Trạm Y tế trực thuộc UBND cấp xã.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng đồng ý với đề nghị của Sở Y tế tại Công văn nêu trên, điều chỉnh thời gian thực hiện việc giải thể 26 Trung tâm Y tế trực thuộc Sở Y tế và thành lập 166 Trạm Y tế xã, phường là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND cấp xã trong tháng 4/2026. Đồng thời, điều chỉnh thời điểm tổ chức vận hành hệ thống dự kiến từ ngày 1/5/2026.

Trước đó, Sở Y tế đã xây dựng đề án giải thể và kết thúc hoạt động 26 Trung tâm Y tế, sắp xếp, thành lập 166 Trạm Y tế xã, phường là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND xã, phường trình UBND tỉnh phê duyệt.

Theo đề án, tỉnh Thanh Hóa thành lập 166 Trạm Y tế là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND xã, phường tương ứng, trên cơ sở sắp xếp 26 Trung tâm Y tế (trong đó có 547 Trạm Y tế) hiện nay thành 166 Trạm Y tế; bảo đảm mỗi xã, phường có 1 Trạm Y tế và các điểm trạm. Từ ngày 1/4/2026, kết thúc hoạt động, giải thể 26 Trung tâm Y tế, chuyển toàn bộ chức năng, nhiệm vụ, nhân sự, hồ sơ, tài liệu hiện có của 26 Trung tâm Y tế trực thuộc Sở Y tế về UBND các xã, phường.

Tuy nhiên, để bảo đảm việc sắp xếp, tổ chức thực hiện hiệu quả, Sở Y tế đề nghị UBND tỉnh cho phép điều chỉnh thời gian hoàn thành giải thể 26 Trung tâm Y tế và thành lập các Trạm Y tế xã, phường; đồng thời lùi thời điểm vận hành hệ thống dự kiến từ ngày 1/4 sang ngày 1/5/2026.

Từ khóa:

#Chủ tịch UBND tỉnh #Trạm y tế #Trung tâm #Giải thể #Đầu Thanh Tùng #thành lập #Sở y tế #cấp xã #phường #điều chỉnh

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh