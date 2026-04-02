Gia hạn thời gian giải thể 26 Trung tâm Y tế, thành lập 166 Trạm Y tế trực thuộc UBND cấp xã

Tại Công văn số 5624/UBND-THĐT ngày 1/4/2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng đã có ý kiến chỉ đạo đối với đề nghị của Sở Y tế về việc điều chỉnh thời gian giải thể 26 Trung tâm Y tế và thành lập 166 Trạm Y tế trực thuộc UBND cấp xã.

Ảnh minh họa. (Ảnh: Thùy Linh)

UBND tỉnh nhận được Công văn số 2574/SYT-TCCB ngày 30/3/2026 của Sở Y tế về việc báo cáo gia hạn thời gian giải thể 26 Trung tâm Y tế, thành lập 166 Trạm Y tế trực thuộc UBND cấp xã.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng đồng ý với đề nghị của Sở Y tế tại Công văn nêu trên, điều chỉnh thời gian thực hiện việc giải thể 26 Trung tâm Y tế trực thuộc Sở Y tế và thành lập 166 Trạm Y tế xã, phường là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND cấp xã trong tháng 4/2026. Đồng thời, điều chỉnh thời điểm tổ chức vận hành hệ thống dự kiến từ ngày 1/5/2026.

Trước đó, Sở Y tế đã xây dựng đề án giải thể và kết thúc hoạt động 26 Trung tâm Y tế, sắp xếp, thành lập 166 Trạm Y tế xã, phường là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND xã, phường trình UBND tỉnh phê duyệt. Theo đề án, tỉnh Thanh Hóa thành lập 166 Trạm Y tế là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND xã, phường tương ứng, trên cơ sở sắp xếp 26 Trung tâm Y tế (trong đó có 547 Trạm Y tế) hiện nay thành 166 Trạm Y tế; bảo đảm mỗi xã, phường có 1 Trạm Y tế và các điểm trạm. Từ ngày 1/4/2026, kết thúc hoạt động, giải thể 26 Trung tâm Y tế, chuyển toàn bộ chức năng, nhiệm vụ, nhân sự, hồ sơ, tài liệu hiện có của 26 Trung tâm Y tế trực thuộc Sở Y tế về UBND các xã, phường. Tuy nhiên, để bảo đảm việc sắp xếp, tổ chức thực hiện hiệu quả, Sở Y tế đề nghị UBND tỉnh cho phép điều chỉnh thời gian hoàn thành giải thể 26 Trung tâm Y tế và thành lập các Trạm Y tế xã, phường; đồng thời lùi thời điểm vận hành hệ thống dự kiến từ ngày 1/4 sang ngày 1/5/2026.

NM (Nguồn: UBND tỉnh)