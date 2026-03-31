Gia hạn sử dụng Thẻ nhà báo kỳ hạn 2021-2025 đến hết ngày 30/6/2026

Ngày 31/3, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra Quyết định 695/QĐ-BVHTTDL gia hạn thời hạn sử dụng Thẻ nhà báo kỳ hạn 2021-2025 đến hết ngày 30/6/2026.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm và phát biểu tại Trung tâm báo chí tại Nhà Quốc hội (Hà Nội). (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Quyết định do Thứ trưởng thường trực Lâm Thị Phương Thanh ký ban hành, căn cứ Luật Báo chí năm 2016; Nghị định số 43/2025/NĐ-CP ngày 28/2/2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thông tư số 31/2021/TT-BTTTT ngày 31/11/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục cấp, đổi, cấp lại và thu hồi thẻ nhà báo và căn cứ theo đề nghị của Cục trưởng Cục Báo chí.

Việc gia hạn thời hạn sử dụng thẻ nhà báo không áp dụng đối với những người đã được cấp thẻ tại cơ quan tạp chí khoa học thuộc các cơ sở giáo dục đại học, tổ chức nghiên cứu khoa học, tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được tổ chức dưới hình thức viện hàn lâm, viện và bệnh viện.

Trong thời gian gia hạn thẻ nhà báo kỳ hạn 2021-2025, các trường hợp đã được cấp thẻ nhà báo thời hạn 2026-2030 thì sử dụng thẻ nhà báo đã được cấp trong hoạt động tác nghiệp.

Quyết định này thay thế Quyết định số 4794/QĐ-BVHTTDL ngày 19/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc gia hạn sử dụng thẻ nhà báo kỳ hạn 2021-2025 đến hết ngày 31/3/2026.

Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng các Cục: Báo chí; Phát thanh, Truyền hình và thông tin điện tử, Giám đốc các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch/ Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan chủ quản, người đứng đầu cơ quan báo chí và những người được cấp Thẻ nhà báo kỳ hạn 2021-2025 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Theo TTXVN

