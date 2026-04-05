Giá dầu diesel vượt ngưỡng 200 USD, Hungary và Slovakia nói EU phải nối lại đối thoại với Nga

Trước sức ép nghẹt thở từ cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu, hai nhà lãnh đạo Hungary và Slovakia đã đồng loạt lên tiếng yêu cầu Liên minh châu Âu (EU) thay đổi chiến lược, nối lại quan hệ với Moscow để cứu vãn nền kinh tế đang bên bờ vực suy thoái.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban (trái) và Thủ tướng Slovakia Robert Fico (phải) tại cuộc gặp ở Bratislava, Slovakia, ngatf 21/1/2025. Ảnh: Văn phòng TT Hungary

Ngày 4/4, thế giới chứng kiến một cột mốc đen tối khi giá dầu diesel tại châu Âu chính thức vượt ngưỡng 200 USD/thùng. Nguyên nhân trực tiếp được cho là hệ lụy từ những xung đột leo thang tại Trung Đông, khiến chuỗi cung ứng toàn cầu đứt gãy nghiêm trọng.

Trước tình hình dầu sôi lửa bỏng, Thủ tướng Hungary Viktor Orban và Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã có cuộc điện đàm khẩn cấp. Hai nhà lãnh đạo thống nhất rằng châu Âu không thể tiếp tục “tự sát kinh tế” bằng các lệnh trừng phạt năng lượng cứng nhắc.

Trong tuyên bố chung sau cuộc điện đàm, Thủ tướng Hungary Viktor Orban và Thủ tướng Slovakia Robert Fico đưa ra ba yêu cầu cốt lõi đối với Ủy ban châu Âu (EC). Hai nước cho rằng việc cắt đứt quan hệ với Moscow là sai lầm chiến lược. EU cần ngay lập tức khôi phục các kênh ngoại giao để đảm bảo nguồn cung năng lượng ổn định.

Budapest và Bratislava yêu cầu Brussels bãi bỏ các hạn chế đối với dầu mỏ và khí đốt của Nga. Theo họ, đây là cách duy nhất để hạ nhiệt giá nhiên liệu và bảo vệ túi tiền của người dân. Thủ tướng Orban nhấn mạnh EU phải gây áp lực để Ukraine mở lại ngay lập tức đường ống dẫn dầu Druzhba – “mạch máu” năng lượng sống còn đối với các quốc gia Trung Âu vốn không có đường biên giới giáp biển.

Thủ tướng Slovakia Robert Fico(bên trái) và Thủ tướng Hungary Viktor Orban (bên phải) đều nổi tiếng với khuynh hướng thân Kremlin. Ảnh: tvpworld

Lời kêu gọi của Hungary và Slovakia một lần nữa làm bộc lộ sự chia rẽ sâu sắc trong nội bộ EU. Trong khi đa số các thành viên vẫn kiên định với chính sách cô lập Nga, thì Budapest và Bratislava lập luận rằng “an ninh quốc gia và sự sống còn của doanh nghiệp phải được ưu tiên hàng đầu”.

Một nguồn tin từ văn phòng Thủ tướng Slovakia trích dẫn:"Chúng ta không thể bắt người dân phải trả giá cho những tính toán chính trị không mang lại kết quả"

Hiện tại, phía Brussels vẫn chưa có phản hồi chính thức trước yêu cầu này. Tuy nhiên, với mức giá dầu kỷ lục 200 USD, áp lực lên các nhà hoạch định chính sách châu Âu đang lớn hơn bao giờ hết.

Nhật Lệ

Nguồn: Ukrinform, Reuters