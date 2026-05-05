Ghế an toàn trẻ em trên ôtô nếu chưa hợp quy không được bán ra thị trường

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi các địa phương, cơ quan liên quan và doanh nghiệp nhằm hướng dẫn triển khai đăng ký hoạt động đánh giá sự phù hợp, chứng nhận và công bố hợp quy đối với thiết bị an toàn cho trẻ em sử dụng trên ôtô.

Theo đó, thời gian qua, Bộ Xây dựng đã nhận được nhiều phản ánh, kiến nghị từ doanh nghiệp và các tổ chức đánh giá sự phù hợp liên quan đến việc thực hiện QCVN 123:2024/BGTVT-quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị an toàn cho trẻ em trên ôtô. Các vướng mắc chủ yếu xoay quanh thủ tục đăng ký hoạt động đánh giá sự phù hợp, chứng nhận và công bố hợp quy đối với sản phẩm ghế an toàn trước khi đưa ra thị trường.

Pháp luật hiện hành quy định rõ khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35 m trên ôtô, người lái xe phải sử dụng thiết bị an toàn phù hợp, trừ xe kinh doanh vận tải hành khách. Quy định này là cơ sở để ban hành Quy chuẩn QCVN 123:2024/BGTVT, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.

Bộ Xây dựng yêu cầu trước ngày 1/7/2026 việc công bố hợp quy phải tuân thủ đầy đủ Quy chuẩn QCVN 123:2024/BGTVT. Theo đó, sản phẩm phải được chứng nhận phù hợp bởi tổ chức do Cục Đăng kiểm Việt Nam chỉ định. Sau đó, doanh nghiệp thực hiện công bố hợp quy tại cơ quan chuyên môn địa phương.

Từ ngày 1/7/2026, việc quản lý sẽ chuyển sang áp dụng theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và các nghị định hướng dẫn. Khi đó, sản phẩm sẽ được phân loại theo ba mức độ rủi ro gồm thấp, trung bình và cao. Mỗi mức sẽ có yêu cầu chứng nhận khác nhau.

“Việc triển khai đồng bộ quy định về thiết bị an toàn cho trẻ em trên ôtô là cần thiết với mục tiêu bảo đảm an toàn giao thông và nâng cao chất lượng sản phẩm lưu hành trên thị trường,” lãnh đạo Bộ Xây dựng nhấn mạnh.

Với các đơn vị kiểm định và chứng nhận sản phẩm, Bộ Xây dựng yêu cầu rà soát toàn bộ năng lực hoạt động; việc đăng ký hoạt động thử nghiệm, chứng nhận phải thực hiện tại Sở Xây dựng nơi đặt trụ sở. Sau khi được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện, nếu muốn thực hiện chứng nhận hợp quy, tổ chức phải đề nghị Cục Đăng kiểm Việt Nam xem xét chỉ định.

Về phía doanh nghiệp, Bộ Xây dựng cũng yêu cầu nghiên cứu kỹ các quy định về yêu cầu kỹ thuật, phương thức đánh giá và hồ sơ công bố hợp quy. Trước khi đưa sản phẩm ra thị trường, doanh nghiệp phải hoàn tất toàn bộ thủ tục chứng nhận và công bố hợp quy. Doanh nghiệp cũng phải lựa chọn đúng tổ chức thử nghiệm, chứng nhận phù hợp với phạm vi của quy chuẩn, đồng thời phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ và chất lượng sản phẩm.

Bộ Xây dựng đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh, thành chỉ đạo Sở Xây dựng tiếp nhận và xử lý hồ sơ đúng quy định, tránh gây ách tắc. Nếu phát sinh vướng mắc vượt thẩm quyền, cần kịp thời báo cáo để được hướng dẫn; Cục Đăng kiểm Việt Nam được giao tiếp nhận, xem xét và chỉ định các tổ chức chứng nhận hợp quy./.

Theo TTXVN