GFC Security - Giải pháp an ninh bền vững cho doanh nghiệp trong thời đại số

Trong bối cảnh kinh tế mở và nhu cầu bảo vệ tài sản tăng mạnh, nhiều doanh nghiệp ngày càng ưu tiên các dịch vụ an ninh chuyên nghiệp để bảo đảm tính ổn định và minh bạch. Thị trường dịch vụ bảo vệ vì vậy mà đòi hỏi năng lực thực thi cao hơn, áp dụng công nghệ hiện đại hơn trong quy trình vận hành. GFC Security đã và đang đáp ứng tốt các yêu cầu này cũng như nhận được đánh giá tích cực nhờ quy trình chuẩn, đội ngũ có nghiệp vụ cao và ứng dụng nền tảng giám sát thông minh.

GFC Security: Thương hiệu bảo vệ quy mô lớn với tầm nhìn công nghệ

Chia sẻ về chặng đường hơn 30 năm phát triển, đại diện GFC Security cho biết: “Doanh nghiệp được thành lập năm 1994 và hiện sở hữu hơn 14.300 nhân sự cùng 63 văn phòng trên toàn quốc. Với mong muốn trở thành thương hiệu bảo vệ quy mô lớn hàng đầu trên thị trường, GFC Security tiên phong ứng dụng công nghệ thông minh vào quy trình dịch vụ nhằm nâng cao hiệu quả giám sát, tăng tính chủ động và giảm thiểu rủi ro cho mọi khách hàng”.

Hiện nay, GFC Security đang cung cấp đầy đủ các dịch vụ bảo vệ nhà hàng, công ty, khu công nghiệp, tòa nhà, các sự kiện lớn nhỏ và cả vệ sĩ,... với chi phí thuê bảo vệ hợp lý. Đơn vị áp dụng hệ thống quản trị đạt chuẩn ISO 9001:2015, C-TPAT và SA8000, đảm bảo chất lượng dịch vụ đồng bộ trên toàn bộ dự án và nâng cao uy tín trong mắt khách hàng.

Nhờ công nghệ hiện đại và tiêu chuẩn quản lý chặt chẽ, GFC Security đã phục vụ hơn 5.721 khách hàng trong suốt nhiều năm. Sự tin tưởng từ các doanh nghiệp lớn đã phản ánh vị thế vững chắc của đơn vị đồng thời minh chứng cho tầm nhìn ứng dụng công nghệ đã và đang đón đầu xu hướng thị trường.

GFC Security cung cấp dịch vụ đa dạng, phù hợp với nhiều khách hàng

Giải pháp an ninh toàn diện: Công nghệ - Con người - Quy trình chuẩn hóa

Phía đại diện GFC Security nhấn mạnh thêm: “Mọi hoạt động dịch vụ bảo vệ của chúng tôi đều được xây dựng dựa trên 3 tiêu chí: Con người, công nghệ và quy trình chuẩn hóa”. Thực tế cho thấy, chiến lược này giúp doanh nghiệp vừa đảm bảo giám sát chủ động, vừa duy trì chất lượng dịch vụ đồng bộ và linh hoạt ứng phó với các tình huống thực tế.

Nền tảng Công nghệ SmartGuard: Giám sát an ninh 24/7

GFC Security ứng dụng nền tảng SmartGuard trên smartphone và web để giám sát an ninh mọi lúc, mọi nơi. Hệ thống hỗ trợ đội ngũ bảo vệ theo dõi tuần tra, ghi nhận sự cố, chấm công và quản lý lịch làm việc. Đồng thời, SmartGuard cũng có thể định vị GPS vị trí nhân sự để quản lý/khách hàng cảnh báo ngay khi xảy ra sai lệch lộ trình hoặc vi phạm quy định.

SmartGuard vận hành theo một quy trình chuyên nghiệp, từ khâu phát hiện, xác minh, điều động đến xử lý tại chỗ và báo cáo trực tiếp trên nền tảng. Nhờ cơ chế này, thời gian phản ứng được rút ngắn giúp doanh nghiệp giảm thiểu tổn thất và duy trì an ninh liên tục.

Ứng dụng SmartGuard cho phép quản lý phát hiện nhanh các trường hợp sai lệch lộ trình để kịp thời điều chỉnh

Đội ngũ nhân sự chất lượng cao - Yếu tố then chốt của bảo vệ

Bên cạnh đầu tư vào công nghệ, GFC Security còn chú trọng phát triển đội ngũ nhân sự chất lượng cao, được tuyển chọn gắt gao với lý lịch rõ ràng và sức khỏe tốt. Toàn bộ nhân viên được đào tạo chuyên sâu theo tiêu chuẩn Bộ Công An về các kỹ năng quan trọng như phòng cháy chữa cháy, sơ cấp cứu, nghiệp vụ an ninh nâng cao và giao tiếp với khách hàng,...

Ngoài việc được trang bị kiến thức chuyên môn, đội ngũ bảo vệ của GFC Security còn tuân thủ kỷ luật cao, tác phong chuyên nghiệp và đồng phục chuẩn mực. Kinh nghiệm thực chiến giúp họ ứng phó linh hoạt với các tình huống phức tạp, đảm bảo an toàn liên tục và nâng cao hiệu quả giám sát cho doanh nghiệp.

Đội ngũ nhân sự tại GFC Security được tuyển chọn kỹ lưỡng

Quy trình vận hành chuẩn hóa và tối ưu

Dịch vụ bảo vệ GFC Security áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế về quản lý chất lượng và an ninh như ISO 9001:2015, C-TPAT và SA8000 nhằm đảm bảo tính đồng bộ trong quản lý và duy trì môi trường làm việc minh bạch. Ngoài ra, doanh nghiệp còn thiết kế quy trình vận hành linh hoạt, có thể tùy biến theo đặc thù từng khách hàng và loại hình mục tiêu, từ đó tối ưu khả năng phản ứng, giảm rủi ro và giữ vững trạng thái an ninh cao nhất.

GFC Security đang khẳng định vai trò của mình như một đối tác an ninh tin cậy cho các doanh nghiệp trong kỷ nguyên số. Nhờ sự đầu tư mạnh mẽ về công nghệ, con người và quy trình chuẩn hoá, đơn vị hứa hẹn là lựa chọn hàng đầu cho mọi khách hàng trên toàn quốc.

Công ty CP Tập đoàn An ninh Bảo vệ GFC

- Trụ sở TPHCM: Tầng 18, Vincom Center Tower, 72 Lê Thánh Tôn, phường Sài Gòn, TP.HCM

- Chi nhánh Hà Nội: Tầng 12, Licogi 13 Tower, 164 Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Hà Nội

- Chi nhánh Đà Nẵng: 232 Đường 2/9, phường Hòa Cường, TP. Đà Nẵng

- Điện thoại: 1900 3014 - 0778 247 113

- Website: https://gfcsecurity.vn/