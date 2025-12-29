Miền Bắc đón không khí lạnh gây mưa rét dịp Tết Dương lịch 2026

Thời tiết Bắc Bộ sẽ ấm lên vào đầu tuần trước khi đón một đợt không khí lạnh vào dịp nghỉ Tết dương lịch.

Trong hôm nay (29/12) và hai ngày tới, thời tiết Bắc Bộ sẽ hửng nắng về trưa, chiều, nhiệt độ cao nhất 20-24 độ C. Sau đó từ rạng sáng thứ Năm (1/1/2026), đúng dịp nghỉ Tết Dương lịch sẽ có một đợt không khí lạnh tràn về gây mưa và trời chuyển rét. Trời rét đến hết tuần, nhiệt độ cao nhất 18-22 độ C, đêm về sáng 11-16 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C.

Trung Bộ từ hôm nay đến Thứ Năm mưa chỉ vài nơi. Đến cuối tuần từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa sẽ có mưa nhỏ do ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiệt độ cao nhất 19-26 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cả tuần trời nắng ráo, nhiệt độ cao nhất ở cao nguyên Trung Bộ 24-28 độ C, Nam Bộ 30-33 độ C.

Hôm nay (29/12), Hà Nội và một số tỉnh thành khác của Bắc Bộ cũng có sương mù nhưng chủ yếu là sương mù nhẹ, tầm nhìn xa vẫn khoảng 4km. Chỉ cục bộ ở vùng núi như trạm Sìn Hồ, Lai Châu hay trạm Mộc Châu, Sơn La sương mù dày, tầm nhìn giảm dưới 500m.

Dự báo sau 9h sương sẽ tan dần, phía Tây Bắc Bộ trời sẽ có nắng. Còn phía Đông Bắc Bộ mây nhiều hơn, về trưa, chiều có khoảng hửng nắng yếu. Nhiệt độ sẽ tăng nhẹ khoảng 1- 2 độ so với hôm qua, cao nhất các phường phổ biến 20-23 độ C.

Ở Trung Bộ, các phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị trở vào phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi trong sáng nay còn mưa nhỏ, đến trưa, chiều dứt mưa, trời nhiều mây. Nhiệt độ cao nhất 24-25 độ C. Còn các phường từ phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk đến phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng trời nắng, nhiệt độ cao hơn, 27-30 độ C.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ trời nắng liên tục cả ngày nhưng không khí vẫn thoáng đãng, dễ chịu. Nhiệt độ các phường dự báo sẽ không quá 28 độ C

Nam Bộ hôm nay cũng nắng ráo từ sáng đến chiều. Nhiệt độ cao nhất tại phường Bến Thành, thành phố Hồ Chí Minh và các phường khác dao động 30-33 độ C.

Trên biển, vùng biển Tây từ Cà Mau đến An Giang ít mưa, trời nắng, tầm nhìn xa trên 10km, gió cấp 3-4.

Đặc khu Trường Sa tiếp tục cảnh báo mưa dông trong ngày hôm nay, riêng phía Tây gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Còn đặc khu Hoàng Sa hôm nay trời nắng, gió cấp 4-5.

