Người dùng sắp được đổi tên địa chỉ gmail mà không bị mất dữ liệu

Google vừa âm thầm tung ra một “món quà Giáng sinh” đầy bất ngờ cho người dùng gmail, đó là khả năng thay đổi địa chỉ @gmail.com hiện tại sang một cái tên mới mà vẫn giữ nguyên toàn bộ dữ liệu, dịch vụ và các tích hợp sẵn có.

Trước đây, nếu muốn đổi một địa chỉ email (ví dụ từ những cái tên thời “trẻ trâu” sang một địa chỉ chuyên nghiệp hơn), người dùng buộc phải lập tài khoản mới. Quá trình này rất phức tạp vì phải chuyển dữ liệu thủ công và dễ làm gián đoạn liên kết với các ứng dụng bên thứ ba.

Tuy nhiên, với cập nhật mới, người dùng có thể thay đổi địa chỉ email nhưng vẫn đảm bảo giữ nguyên dữ liệu (ảnh, tin nhắn, email và các tệp tin trong Drive).

Những email gửi đến địa chỉ cũ vẫn sẽ được tự động đổ về hộp thư mới. Người dùng hoàn toàn có thể dùng địa chỉ cũ để đăng nhập vào các dịch vụ như Maps, Drive hay YouTube.

Đáng lưu ý, thông tin cập nhật này hiện mới chỉ xuất hiện trên trang hỗ trợ của Google phiên bản tiếng Hindi. Trong khi đó, phiên bản tiếng Anh vẫn giữ thông báo cũ là "thường không thể thay đổi địa chỉ gmail."

Điều này cho thấy Google có thể đang bắt đầu triển khai tính năng này tại thị trường Ấn Độ hoặc các khu vực nói tiếng Hindi trước khi mở rộng ra toàn cầu.

Dù mang lại sự tiện lợi lớn, Google cũng đặt ra một số giới hạn để đảm bảo an ninh hệ thống. Cụ thể, sau khi đổi địa chỉ gmail mới, người dùng sẽ không thể tiếp tục đổi tên một lần nữa trong vòng 12 tháng tiếp theo và cũng không thể xóa địa chỉ mới đã chọn sau khi thay đổi. Tuy nhiên, họ có thể quay lại sử dụng địa chỉ email cũ vào bất kỳ lúc nào, nếu muốn.

Dù chưa có thông cáo báo chí chính thức và mới chỉ được cộng đồng công nghệ phát hiện qua các diễn đàn, nhưng thay đổi này được xem là một trong những tính năng được mong đợi nhất từ trước đến nay.

Tính năng sẽ giúp người dùng làm mới hình ảnh cá nhân trên không gian số mà không phải trải qua quy trình chuyển đổi tài khoản đầy rủi ro như trước./.

Theo TTXVN