Ngày 29/12, khu vực thành phố Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; gió nhẹ, trời rét; nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C, cao nhất 21-23 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết ngày và đêm 29/12 trên cả nước phổ biến nhiều mây, có mưa vài nơi; khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Thành phố Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C, cao nhất 21-23 độ C.

Khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; riêng khu Tây Bắc trưa chiều giảm mây, trời nắng. Gió nhẹ, trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi dưới 14 độ C; cao nhất 20-23 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 24 độ C.

Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; gió nhẹ, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C; cao nhất 20-23 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, phía Bắc sáng sớm có nơi có sương mù; gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C; cao nhất 21-24 độ C.

Các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc nhiều mây, có mưa rào vài nơi; phía Nam có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; cao nhất phía Bắc 24-27 độ C, phía Nam 27-30 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 16 độ C; cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất miền Đông 20-23 độ C, miền Tây 23-25 độ C; cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C, cao nhất 30-32 độ C.

Cùng đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, ngày và đêm 29/12, vùng biển từ Khánh Hòa đến Thành phố Hồ Chí Minh và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa): gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Sóng biển cao 2,0-4,0m.

Khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển: cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

