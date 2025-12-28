Thời tiết khu vực tỉnh Thanh Hóa dịp nghỉ Tết Dương lịch 2026 như thế nào?

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong dịp nghỉ Tết Dương lịch 2026, thời tiết khu vực Thanh Hóa chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, trời rét, sáng sớm xuất hiện sương mù, có mưa rải rác. Các chuyên gia khí tượng và bác sĩ khuyến cáo người dân chủ động phòng, chống rét, bảo vệ sức khỏe và bảo đảm an toàn khi tham gia các hoạt động đi lại, vui chơi trong những ngày nghỉ lễ.

Ảnh minh hoạ. Nguồn Internet

Dự báo từ đêm 28/12/2025 đến những ngày đầu tháng 1/2026, khu vực Thanh Hóa và các tỉnh Bắc Trung Bộ tiếp tục chịu tác động của không khí lạnh. Thời tiết phổ biến nhiều mây, có mưa, mưa rào vài nơi; sáng sớm xuất hiện sương mù cục bộ, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất tại Thanh Hóa phổ biến từ 16-19 độ C, vùng núi có nơi thấp hơn; nhiệt độ cao nhất dao động 21-24 độ C. Riêng ngày 1/1/2026, khu vực phía Bắc tỉnh có khả năng xuất hiện mưa nhỏ rải rác, trời rét rõ rệt.

Cảnh báo có sương mù về sáng sớm và ban đêm

Nhận định về diễn biến thời tiết dịp nghỉ lễ, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, không khí lạnh duy trì khiến nhiều khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trong đó có Thanh Hóa, sáng sớm có sương mù, nhiệt độ giảm thấp; vùng núi có nơi rét đậm, rét hại, nhiệt độ có thể xuống dưới 11 độ C.

Các chuyên gia khí tượng cảnh báo, sương mù dày vào sáng sớm và ban đêm có thể làm giảm tầm nhìn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là trên các tuyến quốc lộ, đường đèo, khu vực miền núi. Người dân cần chú ý giảm tốc độ, bật đèn chiếu sáng khi tham gia giao thông.

Nguy cơ gia tăng các bệnh về đường hô hấp

Các chuyên gia y tế khuyến cáo, thời tiết rét, độ ẩm cao dễ làm gia tăng các bệnh về đường hô hấp, tim mạch, cảm cúm, đặc biệt ở người cao tuổi và trẻ nhỏ. Người dân cần giữ ấm cơ thể, hạn chế ra ngoài vào sáng sớm và đêm khuya, tăng cường dinh dưỡng, uống đủ nước và giữ nhà cửa thông thoáng.

Bác sĩ cũng lưu ý tuyệt đối không sử dụng bếp than, bếp củi để sưởi ấm trong phòng kín nhằm tránh nguy cơ ngộ độc khí CO gây nguy hiểm đến tính mạng.

Theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo thời tiết, chủ động phương án phòng, chống rét đậm, rét hại

Theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các địa phương trong tỉnh Thanh Hóa cần theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết; chủ động triển khai phương án phòng, chống rét đậm, rét hại; tuyên truyền, hướng dẫn người dân bảo vệ sức khỏe, che chắn chuồng trại chăn nuôi, dự trữ thức ăn cho gia súc, gia cầm và bảo vệ cây trồng.

Dịp nghỉ Tết Dương lịch là thời điểm người dân đi lại, du lịch và tham gia nhiều hoạt động ngoài trời, vì vậy việc cập nhật thường xuyên thông tin thời tiết và chủ động các biện pháp phòng ngừa sẽ góp phần bảo đảm an toàn, sức khỏe cho người dân trong toàn tỉnh.

LP