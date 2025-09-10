Gen Z và hành trình tìm về lịch sử qua màn ảnh

Sự xuất hiện liên tiếp của những bộ phim lịch sử, cách mạng ấn tượng đã tạo nên làn sóng quan tâm đặc biệt trong đời sống văn hóa. Không chỉ ghi dấu ở doanh thu phòng vé, những tác phẩm này còn cho thấy sức hút mạnh mẽ với thế hệ Gen Z, minh chứng cho việc lịch sử có thể đến gần giới trẻ bằng ngôn ngữ điện ảnh sinh động và hấp dẫn.

Hàng dài khán giả trẻ chờ đợi vào xem bộ phim “Mưa đỏ” tại rạp Beta Cinemas (phường Hạc Thành).

Đã hơn nửa tháng kể từ khi bộ phim “Mưa đỏ” chính thức khởi chiếu tại rạp, song các rạp chiếu phim tại Thanh Hóa luôn trong tình trạng “cháy vé”, hầu hết khách xem đều phải đặt trước 3, 4 ngày. Trở thành bộ phim Việt Nam có doanh thu cao nhất mọi thời đại. Chị Hoàng Thị Phương, quản lý rạp phim Beta Cinemas (phường Hạc Thành), cho biết: “Thực tế hơn một năm qua, mỗi khi có phim cách mạng ra mắt, lượng khán giả trẻ đến rạp luôn tăng đột biến. Riêng với phim “Mưa đỏ”, dù các suất chiếu liên tục từ 8h sáng đến 23h tối, cách 45 phút lại có một suất chiếu mới, nhưng rạp luôn kín chỗ. Đây thực sự là những thay đổi đáng mừng, bởi trước đây dòng phim này thường khó cạnh tranh với các phim giải trí, bom tấn nước ngoài. Giới trẻ đến rạp không chỉ để xem phim, mà còn để tìm hiểu lịch sử qua một cách tiếp cận mới mẻ, sinh động”.

Trước đó, những bộ phim cách mạng như “Đào, phở và piano” hay “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” cũng đã tạo nên cơn sốt phòng vé, với phần đông khán giả là người trẻ. Đây thực sự là tín hiệu tích cực, khi dòng phim cách mạng vốn được coi là kén người xem, chưa thực sự chạm tới đông đảo giới trẻ. Tạo nên sức hút ấy, một phần đến từ sự đổi mới rõ rệt của dòng phim cách mạng trong cách truyền tải nội dung. Không tái hiện lịch sử một cách khô cứng, các nhà làm phim đã khéo léo lồng ghép vào tác phẩm những yếu tố đời thường của tình yêu, tình bạn, tình đồng đội... Những câu chuyện gần gũi này giúp khán giả, đặc biệt là người trẻ dễ đồng cảm, cảm nhận lịch sử bằng lăng kính cảm xúc. Tuy vậy, điều giữ chân họ ngồi lại suốt hơn 100 phút của bộ phim và tạo nên hiện tượng “cháy vé”, theo nhiều chuyên gia, chính là khát vọng tìm hiểu về lịch sử cha ông, mong muốn khám phá cội nguồn dân tộc. Nói cách khác, đó chính là tình yêu nước và lòng tự tôn dân tộc của thế hệ trẻ hôm nay.

Cô Nguyễn Thị Thi, giáo viên dạy môn Lịch sử, xã Hoằng Hóa, nhận định: “Điều đáng quý nhất là thông qua ngôn ngữ điện ảnh, lịch sử được tái hiện sống động, dễ đi vào lòng người. Các bộ phim cách mạng ngày nay đã giúp học sinh, sinh viên hiểu rằng những trang sử oai hùng không chỉ là ký ức xa vời, mà có mối liên hệ chặt chẽ với thế hệ trẻ hôm nay. Khi thấy học trò của mình bàn luận sôi nổi về một nhân vật, một sự kiện diễn ra trong phim, thậm chí hỏi thầy cô về thông tin lịch sử liên quan... tôi thực sự rất mừng và tin rằng đó chính là bước khởi đầu tốt đẹp cho hành trình nuôi dưỡng tình yêu lịch sử”.

Từ trải nghiệm trong rạp chiếu, nhiều bạn trẻ bắt đầu hành trình khám phá lịch sử theo cách riêng. Họ chia sẻ cảm xúc trên mạng xã hội, lập nhóm thảo luận, tìm đọc thêm sách báo, tài liệu, thậm chí tổ chức những chuyến đi thực tế đến di tích lịch sử cách mạng, địa chỉ đỏ, nghĩa trang liệt sĩ để hiểu sâu hơn về bối cảnh của bộ phim. Từ đó, với Gen Z, việc tìm hiểu lịch sử không chỉ là nhiệm vụ học tập, mà trở thành một lựa chọn tự thân, gắn với cảm xúc và nhu cầu khám phá qua dòng chảy của dân tộc. Chính quá trình này đang tạo nên một làn sóng mới, đưa lịch sử đến gần hơn với giới trẻ, để họ thêm tự hào, trân trọng quá khứ và ý thức rõ ràng hơn về trách nhiệm đối với hiện tại và tương lai. Em Nguyễn Văn Trường, sinh viên Khoa Khoa học xã hội, Trường Đại học Hồng Đức, cho biết: “Xem “Mưa đỏ”, em cảm nhận được sự khốc liệt của chiến tranh và những hy sinh to lớn của thế hệ cha anh. Trước đây, khi học lịch sử trên lớp, nhiều sự kiện chỉ là con số, mốc thời gian, nhưng qua bộ phim, em thấy rõ hơn gương mặt, số phận, lý tưởng của những con người cụ thể. Điều đó khiến em trân trọng quá khứ và muốn tìm hiểu thêm về cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam”.

Và trên hành trình tìm hiểu quá khứ, nhiều bạn trẻ còn muốn chia sẻ trải nghiệm lịch sử với người thân yêu. Họ đã cùng ông bà, cha mẹ đi xem, coi đó như một cách tri ân và kết nối giữa các thế hệ. Với họ, được ngồi cạnh ông bà, lắng nghe những câu chuyện thật gắn liền với ký ức chiến tranh sau khi xem phim, là một trải nghiệm đẹp. Những buổi xem phim chung ấy không chỉ gợi nhắc kỷ niệm, mà còn trở thành dịp để người trẻ hiểu sâu hơn về sự hy sinh của thế hệ đi trước, đồng thời để các bậc cha anh cảm nhận được tình yêu, sự trân trọng của lớp con cháu hôm nay.

Có thể thấy, từ những thước phim cách mạng, Gen Z có thêm một con đường trên hành trình khám phá lịch sử: tự nhiên, sinh động và đầy cảm xúc. Những bộ phim cách mạng không chỉ khơi gợi niềm tự hào dân tộc, mà còn trở thành nhịp cầu nối các thế hệ, giúp người trẻ thêm hiểu, thêm trân trọng quá khứ. Đây cũng chính là giá trị bền vững mà những bộ phim lịch sử, cách mạng mang lại, vượt lên trên những con số phòng vé, để góp phần bồi đắp nền tảng tinh thần cho thế hệ trẻ hôm nay.

Bài và ảnh: Vân Anh