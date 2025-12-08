Trao Giải thưởng “Tình nguyện quốc gia” và “Tuổi trẻ sáng tạo” toàn quốc

Tối 7/12, tại Quảng trường Dĩ An (Thành phố Hồ Chí Minh), Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức chương trình vinh danh, trao Giải thưởng “Tình nguyện quốc gia” và Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” toàn quốc.

Các cá nhân, tập thể nhận Giải thưởng “Tình nguyện quốc gia”. (Ảnh: Thu Hương/TTXVN)

Năm nay, qua 233 hồ sơ từ các tỉnh, thành đoàn, tổ chức và cá nhân trên cả nước, Hội đồng bình chọn toàn quốc đã chọn ra 20 gương tập thể, cá nhân xuất sắc nhất trong các hoạt động tình nguyện năm 2025.

Được vinh danh tại Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” năm 2025, Hoàng Bảo Long, học sinh lớp 11 chuyên Lý, Trường Trung học Phổ thông Chuyên Cao Bằng, cũng mang đến câu chuyện truyền cảm hứng của mình.

Đại diện nhóm tác giả của công trình AI Sentinel, Bảo Long cho biết, ý tưởng xuất phát từ những trải nghiệm cá nhân trong các đợt thiên tai, bão lũ. Trong một trận bão lớn, gia đình nhận tin người thân được tìm thấy an toàn sau lũ, khiến Long suy nghĩ sâu sắc về việc ứng dụng công nghệ để bảo vệ cộng đồng trước rủi ro thiên tai.

Bảo Long kể: “Em từng có thời gian sống cùng bố - một chiến sĩ biên phòng. Những ngày dịch COVID-19 căng thẳng, em chứng kiến sự vất vả của lực lượng tuyến đầu và mong muốn đóng góp điều gì đó thiết thực cho xã hội. Môi trường học tập giàu tính thực hành cùng các bài giảng STEM đã củng cố thêm định hướng đó, để em cùng các bạn triển khai AI Sentinel.”

AI Sentinel là hệ thống có khả năng nhận diện an ninh thông minh như phát hiện người lạ trong khu vực cần bảo vệ, tự động chụp ảnh, phân tích dữ liệu và gửi cảnh báo đến người quản lý trong cộng đồng, góp phần nâng cao an toàn và phòng ngừa rủi ro.

Chia sẻ tại chương trình, anh Hoàng Minh Thành - người từng lái ca nô vào tâm lũ hỗ trợ đồng bào Quảng Trị, chia sẻ rằng, trong những ngày mưa bão, tiếng kêu cứu giữa đêm khiến anh và các thành viên câu lạc bộ không thể đứng ngoài. Mọi người tự nguyện phối hợp, huy động phương tiện để kịp thời cứu trợ.

Theo anh Thành, những khoảnh khắc đưa được bà con đến nơi an toàn là động lực để anh tiếp tục dấn thân và thành công hôm nay là nhờ sự đồng lòng của cả câu lạc bộ.

Từ khi khởi xướng (năm 2011) đến nay, Giải thưởng “Tình nguyện quốc gia” đã tôn vinh gần 300 tập thể, cá nhân tiêu biểu, ghi nhận đóng góp bền bỉ của tình nguyện viên trong nước và quốc tế.

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao ba giải phụ cho 1 tập thể và 1 cá nhân được bình chọn nhiều nhất trên Fanpage Cổng thông tin Trung ương Đoàn. Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh là tập thể được đề cử nhiều hồ sơ nhất Giải thưởng “Tình nguyện quốc gia” năm 2025.

Dịp này, Ban tổ chức cũng trao giải Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” toàn quốc 2025 cho 43 công trình, giải pháp và sản phẩm sáng tạo tiêu biểu. Về giải thưởng này, Ban tổ chức đã tiếp nhận 204 hồ sơ đề cử từ 31 tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc.

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cho rằng, các bạn trẻ được tôn vinh là những đại diện tiêu biểu của thanh niên Việt Nam hôm nay, những người luôn sẵn sàng có mặt ở những nơi khó khăn, dám nghĩ, dám làm, dám đảm nhận nhiệm vụ mới. Mỗi giải thưởng là một câu chuyện đẹp về sự hy sinh thầm lặng, nỗ lực vươn lên cùng tình yêu và trách nhiệm đối với cộng đồng, Tổ quốc.

Theo anh Nguyễn Tường Lâm, Nghị quyết 57/NQ-TW của Bộ Chính trị đã mở ra một không gian phát triển mới, tạo động lực để thanh niên phát huy trí tuệ, tinh thần tiên phong trong khoa học - công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo và kinh tế số.

Những tác giả đạt giải năm nay chính là minh chứng sinh động cho chủ trương đó, khi mang đến nhiều giải pháp chuyển đổi số, mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và các sáng kiến bảo vệ môi trường, khẳng định trí tuệ và năng lực sáng tạo của người Việt.

Anh Nguyễn Tường Lâm mong rằng, các bạn thanh niên sẽ giữ vững lý tưởng, sáng tạo, dấn thân và tiếp tục nuôi dưỡng tinh thần tình nguyện, để nhân ái và trách nhiệm trở thành dấu ấn tuổi trẻ Việt Nam./.

Theo TTXVN