Giải thưởng Thanh niên sống đẹp 2025: Vinh danh những “trái tim” vì cộng đồng

Tối 11/10, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã tổ chức chương trình gala “Thanh niên sống đẹp” năm 2025 vinh danh 20 gương mặt trẻ tiêu biểu đã có hành động đẹp, nghĩa cử nhân văn và đóng góp tích cực cho xã hội, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần sống đẹp, sống có ích trong cộng đồng.

Ban tổ chức trao giải cho các cá nhân. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đây là những gương mặt tiêu biểu nhất trong số 86 hồ sơ đề cử từ 25 đơn vị thuộc các Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các tỉnh, thành phố; Ban Thanh niên Công an nhân dân, Ban Thanh niên Quân đội, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Hội Thanh niên khuyết tật, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Cổng tri thức Thánh Gióng và Câu lạc bộ Nghệ sỹ trẻ Việt Nam.

Phát biểu tại lễ trao giải, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh: “20 tấm gương tiêu biểu là 20 câu chuyện đẹp về nghị lực, nhân ái và khát vọng sống với nhiều câu chuyện xúc động, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần nhân ái, dũng cảm và cống hiến không ngừng của thế hệ trẻ Việt Nam.”

Đó là lòng dũng cảm quên mình vì cộng đồng của anh Mùa A Thi, Trưởng bản Háng Pu Xi, người trong đêm lũ quét đã quyết đoán sơ tán khẩn cấp 90 người dân đến nơi an toàn. Đó là lòng nhân ái và nghị lực phi thường của Thượng sỹ Giàng A Thắng, người đang hằng ngày chống chọi với bệnh suy thận giai đoạn cuối nhưng lại là điểm tựa cho cả xóm chạy thận với mô hình “Bó đũa yêu thương” đầy ý nghĩa.

Ca sỹ Hòa Minzy chia sẻ tại sự kiện. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đó là trí tuệ Việt Nam vươn tầm thế giới của Tiến sỹ Nguyễn Viết Hải, người đại diện cho các nhà khoa học trẻ toàn cầu phát biểu tại diễn đàn Liên hợp quốc, có những đóng góp quan trọng, được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ. Đó là tinh thần đổi mới, sáng tạo của chàng trai dân tộc Mông Sùng A Tủa, người đã biến bản làng trên mây thành điểm đến du lịch hấp dẫn qua các kênh mạng xã hội góp phần thay đổi diện mạo quê hương.

Đó còn là khát vọng mang vinh quang về cho Tổ quốc trên các đấu trường văn hóa, thể thao của vận động viên Pencak Silat Nguyễn Tấn Sang với bộ sưu tập Huy chương đồ sộ từ các giải Vô địch Thế giới, châu Á đến SEA Games. Hay ca sĩ Hòa Minzy, người không chỉ đạt được những thành tựu âm nhạc ấn tượng mà còn bền bỉ với các dự án thiện nguyện, xây cầu, đỡ đầu trẻ mồ côi,...

Cũng theo Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm, những tấm gương tiêu biểu được trao giải chỉ là lát cắt nhỏ trong bức tranh rạng rỡ về tuổi trẻ Việt Nam hôm nay - thế hệ mang trong mình lòng nhân ái, tri thức vững vàng, bản lĩnh kiên cường, giàu lòng yêu nước, có khát vọng vươn xa.

Giải thưởng tôn vinh những thanh niên tiêu biểu với những nghĩa cử nhân ái, vì cộng đồng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

“Mỗi nghĩa cử tử tế, dù giản dị, đều góp phần bồi đắp nên một xã hội nhân văn và tiến bộ. Mỗi ý tưởng sáng tạo vì cộng đồng là một viên gạch góp xây dựng nên tương lai hùng cường của đất nước. Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam sẽ luôn là người bạn đồng hành tin cậy, truyền cảm hứng và khơi dậy nhiệt huyết, tạo môi trường, động lực để hội viên, thanh niên Việt Nam không ngừng rèn luyện, cống hiến và trưởng thành,” Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nói.

Ra đời từ năm 2017, giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” là phần thưởng cao quý của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, nhằm tôn vinh những thanh niên tiêu biểu – những người có hành động, nghĩa cử nhân ái, mang tinh thần tương thân tương ái, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn trong xã hội.

Giải thưởng ra đời trong bối cảnh phong trào thanh niên Việt Nam không ngừng phát triển, hưởng ứng mạnh mẽ phong trào “Người tốt, việc tốt” và thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. “Thanh niên sống đẹp” không chỉ là danh hiệu ghi nhận thành tích cá nhân, mà còn là biểu tượng cho lý tưởng sống đẹp, khát vọng cống hiến và tinh thần vì cộng đồng của thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay.

Trải qua 8 năm tổ chức, Giải thưởng đã tuyên dương 192 gương mặt trẻ tiêu biểu trên khắp mọi miền Tổ quốc, thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau: học tập, nghiên cứu khoa học, lao động – sản xuất, quốc phòng – an ninh, bảo vệ môi trường, văn hóa – nghệ thuật, thể thao, công tác xã hội và thiện nguyện./.

Theo TTXVN