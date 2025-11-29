Gazprom cảnh báo về mức dự trữ khí đốt thấp của châu Âu

Tập đoàn dầu khí Nga Gazprom vừa cảnh báo, Châu Âu đang bước vào mùa Đông với mức dự trữ khí đốt thấp nhất trong gần 1 thập kỷ, làm dấy lên rủi ro mất ổn định nguồn cung cho hàng triệu hộ gia đình và doanh nghiệp.

Tập đoàn dầu khí Nga Gazprom. Ảnh: Reuters.

Gazprom nêu rõ: “Thời tiết lạnh kéo dài và trở nên khắc nghiệt hơn, kết hợp với lượng khí đốt dự trữ sụt giảm, có thể đe dọa khả năng cung cấp khí đốt ổn định cho người tiêu dùng trong toàn EU”. Cảnh báo trên được đưa ra đúng thời điểm châu Âu chứng kiến mức rút khí kỷ lục từ kho lưu trữ.

Tính đến cuối tháng 11, mức dự trữ khí đốt của khối 27 thành viên đã giảm xuống dưới 80% - một trong những mức thấp nhất trong thời điểm này của năm trong vòng 10 năm qua. Tại hai quốc gia có sức chứa lớn nhất châu Âu là Đức và Hà Lan, mức dự trữ khí đốt lần lượt ở mức 76% và 72%. Con số này đặc biệt đáng lo bởi các quy định của EU yêu cầu lượng khí đốt trong các kho ngầm phải đạt tối thiểu 90% trong giai đoạn từ 1/10 đến 1/12 hàng năm. Năm nay, mục tiêu đó không đạt, trong bối cảnh mùa đông châu Âu được dự báo lạnh hơn bình thường.

Trước thời điểm xảy ra xung đột Nga-Ukraina năm 2022, khí đốt Nga chiếm tới 40% tổng nhu cầu của EU. Nhưng sau khi bùng phát chiến sự tại Ukraine, EU nỗ lực cắt giảm tối đa sự phụ thuộc vào nguồn năng lượng giá rẻ từ Nga và chuyển hướng nhập khẩu khí thiên nhiên hoá lỏng (LNG) từ Mỹ, Qatar và nhiều nước khác.

Giếng khí đốt Bovanenkovo thuộc sở hữu của Tập đoàn Gazprom (Nga). Ảnh: CNN.

Tháng trước, các Bộ trưởng Năng lượng EU đã ủng hộ đề xuất của Ủy ban châu Âu về việc loại bỏ hoàn toàn việc nhập khẩu dầu và khí đốt Nga trước năm 2028 như một phần của gói trừng phạt bổ sung. Tuy nhiên, các chuyên gia năng lượng nhận định, đây là mục tiêu tham vọng và tiềm ẩn rủi ro lớn, đặc biệt khi hạ tầng LNG và nguồn cung năng lượng thay thế chưa ổn định.

Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây cảnh báo rằng, việc cắt giảm nhập khẩu năng lượng Nga đang khiến EU phải trả giá bằng sản xuất công nghiệp suy giảm, giá cả tăng phi mã và năng lực cạnh tranh suy yếu. Các ngành công nghiệp nặng vốn phụ thuộc nhiều vào năng lượng là những đối tượng chịu tác động trực tiếp nhất.

Thanh Giang

Nguồn: TASS, RT.