Gấp rút hoàn thiện xây dựng Trạm bơm Hoằng Khánh

Chúng tôi đến thăm Trạm bơm Hoằng Khánh (tại xã Hoằng Giang) vào thời điểm cuối tháng 4/2026, ngoài trời nắng nóng gay gắt. Tại đây, cán bộ công nhân Chi nhánh Thủy lợi đầu mối Hoằng Khánh (Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Sông Mã) đang phối hợp với chủ đầu tư (Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa) và các nhà thầu theo dõi, giám sát quá trình vận hành thử Trạm bơm Hoằng Khánh mới kết hợp chống hạn cho cây trồng vụ chiêm xuân trong vùng.

Trạm bơm Hoằng Khánh đã cơ bản hoàn thành các hạng mục chính.

Theo ông Lê Văn Dũng, Giám đốc Chi nhánh Thủy lợi đầu mối Hoằng Khánh, thời gian qua khắc phục khó khăn do chi phí đầu vào, nhất là giá nhiên liệu, vật liệu xây dựng tăng cao, nhà thầu đã chủ động triển khai các giải pháp phù hợp, hiệu quả, gấp rút hoàn thiện xây dựng Trạm bơm Hoằng Khánh. Đến cuối tháng 4/2026 trạm bơm đã cơ bản hoàn thành thi công đảm bảo yêu cầu về tiến độ. Sau thời gian vận hành thử, trạm bơm với 6 tổ máy bơm chìm, trục đứng, tổng công suất bơm 21m3/giây/máy đang hoạt động bơm nước tưới chống hạn, xâm nhập mặn cây trồng vụ chiêm xuân năm 2026. Trạm bơm sớm đưa vào sử dụng đã chủ động cấp nước tưới cho 11.572ha đất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản ở các xã thuộc huyện Hoằng Hóa và huyện Hậu Lộc (cũ); kết hợp tạo nguồn cấp nước sinh hoạt, công nghiệp với công suất 51.136m3/ngày, đêm; tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp trong vùng.

Được biết, Trạm bơm Hoằng Khánh cũ sau 55 năm đưa vào sử dụng, đã xuống cấp nghiêm trọng. Những năm gần đây, mực nước trên sông Mã ngày càng hạ thấp nên không đáp ứng được các nhu cầu cấp nước tưới và sinh hoạt vùng hưởng lợi. Để công trình đảm bảo cấp đủ nước cho các nhu cầu phát triển sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt và công nghiệp, dịch vụ, bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước do Bộ Nông nghiệp và Môi trường quản lý, Trạm bơm Hoằng Khánh đã được triển khai thi công xây dựng từ trung tuần tháng 12/2024.

Khảo sát tại hiện trường thi công, chủ đầu tư đã bố trí cán bộ, kỹ sư giám sát chất lượng thi công, phối hợp với liên danh nhà thầu giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh; triển khai các giải pháp cụ thể gấp rút thi công bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình.

Ông Nguyễn Đức Độ, Giám đốc phụ trách công trường Trạm bơm Hoằng Khánh thuộc Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA) cho biết, trong bối cảnh nhiều khó khăn, cán bộ, kỹ sư, công nhân, người lao động vẫn giữ tinh thần, khí thế làm việc khẩn trương. Đơn vị tranh thủ thời tiết mùa khô thuận lợi, ưu tiên huy động thiết bị, máy chuyên dùng, cán bộ, kỹ sư, công nhân lành nghề lên công trường phối hợp tốt với các nhà thầu khác gấp rút làm việc hiệu quả. Cán bộ, kỹ sư, công nhân đã hăng hái thi đua lao động, sáng tạo, tổ chức làm việc “3 ca, 4 kíp”, lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ban lãnh đạo tổng công ty đã quan tâm chăm lo đời sống của kỹ sư, công nhân tham gia thi công trạm bơm; tổ chức phương án làm việc phù hợp nhằm đảm bảo sức khỏe cho người lao động trực tiếp làm việc tại hiện trường trong điều kiện thời tiết nắng nóng. Đến trung tuần tháng 4/2026 Tổng Công ty LILAMA đã hoàn thành gói thầu cung cấp, lắp đặt thiết bị Trạm bơm Hoằng Khánh.

Trao đổi với chúng tôi, ông Đỗ Kim Xuân, Trưởng Phòng Điều hành Dự án 1, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa, cho biết: “Do Trạm bơm Hoằng Khánh cũ xuống cấp, hư hỏng ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, vì vậy được sự quan tâm của các cấp, các ngành và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND tỉnh Thanh Hóa, chủ đầu tư đã phối hợp với các đơn vị có liên quan chỉ đạo các nhà thầu tập trung nguồn lực, khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục chính, với tinh thần lao động khẩn trương, gấp rút. Đến cuối tháng 4/2026 các hạng mục chính của Trạm bơm Hoằng Khánh gồm nhà trạm bơm, cống lấy nước qua đê, kênh và công trình trên kênh đã cơ bản hoàn thành, đáp ứng yêu cầu phục vụ cấp nước tưới, chống khô hạn, xâm nhập mặn cây trồng, nhất là lúa chiêm xuân đang vào giai đoạn trổ bông. Nhìn chung, chất lượng thi công các hạng mục bảo đảm theo thiết kế, tiến độ thi công đảm bảo.

Theo kế hoạch đến tháng 10/2026 Trạm bơm Hoằng Khánh hoàn thành xây dựng. Hiện nay, các nhà thầu đang tập trung hoàn thiện một số phần việc tiếp theo như nhà quản lý, khuôn viên khu đầu mối... để sớm đưa trạm bơm vào vận hành phục vụ sản xuất và dân sinh, tạo cảnh quan môi trường, góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng.

Bài và ảnh: Thu Hòa