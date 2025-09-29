Gần 200 cán bộ chiến sĩ LLVT tỉnh tham gia xử lý sự cố chân đê sông Mã

Chiều 29/9, Bộ CHQS tỉnh đã huy động gần 200 cán bộ, chiến sĩ xử lý sự cố đê sông Mã, đồng chí Đại tá Phạm Văn Sâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS trực tiếp chỉ huy các lực lượng tham gia xử lý sự cố.

Theo đó, Bộ CHQS tỉnh đã điều động cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 762 và Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1-Triệu Sơn nhanh chóng cơ động đến khu vực đê sông Mã, thuộc khu phố 1, phường Quảng Phú phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương xử lý sự cố gần gần 300m chân đê từ K54+820 đến K54+990, giáp ranh phường Sầm Sơn (xã Quảng Châu cũ), do hậu quả tác động từ những cơn bão trước đó, cơn bão số 10 tiếp tục làm sạt chân đê, uy hiếp nghiêm trọng đến hơn 10 nghìn hộ dân trong nội đê.

Trực tiếp có mặt tại hiện trường, đồng chí Chính ủy Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp ứng cứu. Với phương châm “4 tại chỗ”, lực lượng vũ trang tỉnh cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và Nhân dân đã khẩn trương đóng hàng nghìn cọc tre, gia cố bằng bao đất để chặn giữ, bảo đảm vững chắc thân đê, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai, bão lũ gây ra, đảm bảo an toàn mái đê, thân đê, bảo vệ người và tài sản các hộ dân sống ven đê.

Hiện công tác gia cố vẫn đang được LLVT tỉnh và các lực lượng liên quan triển khai quyết liệt, góp phần giữ vững an toàn tuyến đê sông Mã trước diễn biến phức tạp của mưa bão.

Ngọc Lê (CTV)