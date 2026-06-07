Gần 13 triệu học sinh Trung Quốc bước vào kỳ thi đại học 2026 dưới sự giám sát của AI

Ngày 7/6, khoảng 12,9 triệu học sinh trên khắp Trung Quốc chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia năm 2026, kỳ thi được xem là một trong những cuộc sát hạch cạnh tranh và áp lực nhất thế giới. Mặc dù số lượng thí sinh giảm nhẹ so với mức 13,35 triệu của năm ngoái, quy mô tổ chức và các biện pháp bảo đảm an ninh, chống gian lận tiếp tục được tăng cường.

Gần 12,9 triệu học sinh trên khắp Trung Quốc chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia năm 2026. Ảnh: Xinhua.

Theo Bộ Giáo dục Trung Quốc, các địa phương được yêu cầu duy trì môi trường thi cử an toàn, công bằng và bảo đảm trật tự tại các điểm thi. Đồng thời, cơ quan chức năng triển khai chiến dịch kiểm tra, xử lý các hành vi gian lận như thi hộ, mua bán thiết bị hỗ trợ gian lận và các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến luyện thi.

Điểm đáng chú ý của kỳ thi năm nay là việc mở rộng ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống giám sát thông minh nhằm phát hiện và ngăn chặn gian lận công nghệ cao. Nhiều điểm thi được trang bị hệ thống AI có khả năng theo dõi và phân tích hành vi theo thời gian thực, tự động nhận diện các biểu hiện bất thường như trao đổi thì thầm, liên tục nhìn ngang dọc hoặc các dấu hiệu vi phạm quy chế thi.

Các biện pháp kiểm soát an ninh cũng được siết chặt. Thí sinh phải trải qua nhiều lớp kiểm tra trước khi vào phòng thi, bao gồm cổng an ninh thông minh, máy dò kim loại cầm tay và các thiết bị phát hiện điện tử nhằm ngăn chặn việc mang theo điện thoại, đồng hồ thông minh, kính thông minh hoặc tai nghe siêu nhỏ. Nhiều địa phương còn áp dụng công nghệ sinh trắc học như nhận diện khuôn mặt, quét vân tay hoặc quét mống mắt để xác minh danh tính thí sinh.

Các thí sinh xếp hàng vào trường trong ngày đầu tiên của Kỳ thi tuyển sinh đại học toàn quốc Trung Quốc. Ảnh: Xinhua.

Bên cạnh đó, hệ thống giám sát vô tuyến được triển khai tại tất cả các điểm thi nhằm phát hiện và ngăn chặn các tín hiệu liên lạc trái phép có thể phục vụ hoạt động gian lận.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh, nhiều thành phố đã thực hiện các biện pháp giảm tiếng ồn và hạn chế ùn tắc giao thông trong thời gian diễn ra kỳ thi. Một số địa phương điều chỉnh giờ làm việc của cơ quan và doanh nghiệp, thiết lập làn đường ưu tiên cho phương tiện chở thí sinh, đồng thời bố trí lực lượng cảnh sát hỗ trợ những trường hợp gặp sự cố trên đường đến điểm thi.

Kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia từ lâu được xem là cánh cửa quan trọng mở ra cơ hội học tập và thay đổi tương lai đối với hàng triệu học sinh Trung Quốc. Với tính cạnh tranh cao và ảnh hưởng lớn đến cơ hội vào các trường đại học hàng đầu, kỳ thi này tiếp tục nhận được sự quan tâm đặc biệt của toàn xã hội mỗi năm.

Thu Uyên