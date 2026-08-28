Gần 1 triệu thanh niên Anh không tham gia học tập, đào tạo, không có việc làm

Gần 1 triệu người từ 16-24 tuổi tại Anh hiện không đi học, không có việc làm hoặc không tham gia đào tạo, cho thấy tình trạng “không hoạt động kinh tế” trong giới trẻ vẫn là thách thức lớn đối với Chính phủ Anh.

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Gần 1 triệu thanh niên Anh không tham gia học tập, đào tạo, không có việc làm. Ảnh: Bloomberg

Theo số liệu của Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh (ONS) công bố ngày 27/8, có khoảng 981.000 thanh niên thuộc nhóm NEET (không học tập, không có việc làm hoặc không tham gia đào tạo) trong giai đoạn tháng 4-6/2026, tương đương 13% số người trong độ tuổi 16-24. Con số này giảm khoảng 30.000 người so với quý trước, khi Anh ghi nhận 1,012 triệu thanh niên thuộc nhóm NEET. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm 2025, số lượng NEET vẫn tăng 30.000 người.

Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh cho biết mức tăng theo năm chủ yếu tập trung ở nam giới trẻ. Trong tổng số 981.000 người thuộc nhóm NEET hiện nay, có khoảng 530.000 nam giới và 451.000 nữ giới.

Mặc dù số liệu mới nhất cho thấy dấu hiệu cải thiện trong ngắn hạn, các chuyên gia cảnh báo chưa thể coi đây là bước ngoặt trong xu hướng dài hạn. Elizabeth Gerard, Phó Giám đốc Viện Học tập và Việc làm, cho biết tỷ lệ NEET trong nhóm 16-24 tuổi vẫn cao hơn một năm trước và tiếp tục nằm trong xu hướng gia tăng về dài hạn. Đáng chú ý, hơn một nửa số thanh niên NEET được xác định là “không hoạt động kinh tế”, nghĩa là không đi làm, không học tập, đồng thời không chủ động tìm kiếm việc làm hoặc không sẵn sàng đi làm. Theo bà Gerard, quá nhiều người trẻ đang gặp khó khăn trong quá trình chuyển từ giáo dục sang việc làm ổn định khi bước vào tuổi trưởng thành.

Một số người cho rằng việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để thực hiện các nhiệm vụ thường dành cho nhân viên cấp thấp là nguyên nhân gây ra vấn đề. Ảnh: Thesun.

Tình trạng việc làm của thanh niên Anh diễn ra trong bối cảnh các doanh nghiệp vẫn thận trọng với việc tuyển dụng lao động trẻ. Các doanh nghiệp muốn tuyển thêm người trẻ, nhưng áp lực chi phí gia tăng đang khiến điều này trở nên khó khăn. Allen Simpson, Giám đốc điều hành UKHospitality, cho rằng một trong những cách nhanh chóng để thúc đẩy thị trường việc làm cho thanh niên là giảm chi phí tuyển dụng, qua đó tạo thêm cơ hội việc làm cho nhóm lao động này.

Một số chuyên gia cho rằng sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) cũng có thể tác động đến cơ hội việc làm dành cho lao động trẻ, khi một số ngành sử dụng AI để thực hiện những nhiệm vụ trước đây thường được giao cho nhân viên mới vào nghề.

Bộ trưởng Việc làm và Lương hưu Pat McFadden gọi giải quyết thất nghiệp thanh niên là “một nhiệm vụ cấp quốc gia”. Ông cho biết Chính phủ Anh quyết tâm đảo ngược cuộc khủng hoảng thất nghiệp ở thanh niên. Chính phủ Anh đã giao cựu Bộ trưởng Y tế Alan Milburn tiến hành đánh giá toàn diện các dịch vụ giáo dục, đào tạo và việc làm dành cho thanh niên. Các khuyến nghị dự kiến được công bố vào mùa thu năm nay.

Theo các chuyên gia, việc đưa thanh niên từ giáo dục vào thị trường lao động ổn định sẽ đòi hỏi không chỉ thêm các chương trình hỗ trợ việc làm và đào tạo, mà còn cần một nền kinh tế tăng trưởng đủ mạnh để tạo thêm các vị trí việc làm phù hợp cho những người lần đầu bước vào thị trường lao động.

Thanh Vân

Nguồn: Tân Hoa Xã, The Guardian