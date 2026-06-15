BoE đối mặt sức ép chính sách khi lạm phát tăng trở lại

Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) nhiều khả năng sẽ giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 3,75% trong cuộc họp chính sách tiền tệ ngày 18/6, khi các nhà hoạch định chính sách tiếp tục đánh giá tác động của giá năng lượng tăng cao do căng thẳng tại Trung Đông đối với lạm phát và nền kinh tế Anh.

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh BoE, ông Andrew Bailey. Ảnh: Bloomberg

Thống đốc BoE Andrew Bailey cho rằng ngân hàng trung ương có thể dành thêm thời gian để xác định liệu đà tăng của giá năng lượng có tạo ra áp lực lạm phát kéo dài hay không. Theo ông, việc BoE tạm dừng kế hoạch cắt giảm lãi suất trước đây đã góp phần làm điều kiện tiền tệ trở nên thắt chặt hơn so với kỳ vọng của thị trường.

Diễn biến này trái ngược với Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), cơ quan vừa quyết định tăng lãi suất lần đầu tiên sau gần ba năm nhằm ứng phó với những rủi ro lạm phát mới.

Các số liệu kinh tế công bố gần đây cho thấy nền kinh tế Anh tiếp tục đối mặt nhiều thách thức. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này giảm 0,1% trong tháng 4 sau khi tăng 0,3% trong quý I. Trong khi đó, Liên đoàn Công nghiệp Anh (CBI) dự báo tỷ lệ thất nghiệp có thể tăng lên 5,5%, mức cao nhất trong vòng 11 năm.

BoE dự báo lạm phát có thể vượt 3,5% vào cuối năm nay, cao hơn đáng kể so với mục tiêu 2%. Tuy nhiên, một số chuyên gia nhận định sự suy yếu của thị trường lao động có thể hạn chế nguy cơ hình thành vòng xoáy tăng lương và tăng giá kéo dài.

BoE đối mặt sức ép chính sách khi lạm phát tăng trở lại. Ảnh: standard

Dù vậy, không phải tất cả các thành viên của Ủy ban Chính sách Tiền tệ đều đồng tình với cách tiếp cận thận trọng hiện nay. Nhà kinh tế trưởng Huw Pill từng bỏ phiếu ủng hộ tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 4. Một số thành viên khác, trong đó có Megan Greene, cũng cho rằng việc nâng lãi suất trong thời gian tới có thể cần thiết để củng cố niềm tin của thị trường vào quyết tâm kiểm soát lạm phát của BoE.

Giới phân tích nhận định, ngân hàng trung ương Anh nhiều khả năng sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến lạm phát, tăng trưởng kinh tế và thị trường lao động trước khi đưa ra các quyết định chính sách tiếp theo trong những tháng tới.

Lê Hà.