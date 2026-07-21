Giải Wushu trẻ quốc gia 2026: Võ sĩ chủ nhà Thanh Hóa toàn thắng ấn tượng trong chiều 20/7

Chiều 20/7, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa, Giải vô địch Wushu trẻ quốc gia 2026 tiếp tục diễn ra sôi nổi với các lượt trận tranh huy chương nội dung Sanda (đối kháng) ở cả 3 nhóm tuổi A (17-18 tuổi), B (15-16 tuổi) và C (13-14 tuổi). Các võ sỹ chủ nhà Thanh Hóa đã có một buổi thi đấu ấn tượng khi giành trọn vẹn 3 chiến thắng, qua đó góp mặt ở trận chung kết.

Sau 3 ngày tranh tài, giải đấu đã dần xác định những gương mặt đầu tiên chắc chắn nắm trong tay ít nhất tấm huy chương đồng.

Trước lượt thi đấu chiều 20/7, đoàn Thanh Hóa đã có 5 VĐV dừng bước tại bán kết, đồng nghĩa với việc sẽ giành tấm HCĐ ở các nội dung tham dự, gồm: Nguyễn Thị Lịnh Đan (45 kg nữ, nhóm C), Hoàng Cao Huy (60 kg nam, nhóm C), Bùi Ánh Nguyệt (42 kg nữ, nhóm C), Trần Mai Phương (60 kg nữ, nhóm B) và Lê Ngọc Bích (80 kg nữ, nhóm A).

Mở màn cho đoàn chủ nhà buổi thi đấu chiều 20/7 là Phạm Hải Đăng ở hạng cân 48 kg nam nhóm C. Võ sỹ trẻ Thanh Hóa (giáp xanh) khởi đầu thuận lợi khi liên tiếp áp đảo Bùi Bảo Phúc (Tuyên Quang) từ những giây đầu tiên. Trận đấu kết thúc tương đối chóng vánh khi Hải Đăng đánh bại Bảo Phúc với tỷ số 11-0, để giành quyền đi tiếp, vào chơi ở trận chung kết.

Ở hạng cân 70 kg nam nhóm B, Nguyễn Việt Thắng (giáp xanh) cũng có màn trình diễn thuyết phục trước Nguyễn Văn Vũ (Bắc Ninh). Dù phải nhờ đến sự trợ giúp của nhân viên y tế, nhưng ngay khi trở lại, võ sỹ Thanh Hóa vẫn thể hiện được lối đánh chủ động, chắc chắn và hiệu quả để giành chiến thắng, tiếp tục hành trình chinh phục tấm HCV trên sân nhà.

Võ sỹ 16 tuổi ăn mừng chiến thắng đầy cảm xúc.

Chiến thắng còn lại của thầy trò HLV Trịnh Đình Long (phải) thuộc về Nguyễn Thị Lệ khi vượt qua Ngô Thị Kim Huệ (Bắc Ninh). Kết quả này giúp Thanh Hóa khép lại buổi thi đấu chiều 20/7 với thành tích toàn thắng.

Bên cạnh màn trình diễn của các võ sỹ xứ Thanh, các trận đấu trong ngày cũng diễn ra hấp dẫn với nhiều cuộc so tài chất lượng giữa những đơn vị mạnh như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ngãi, TP Hồ Chí Minh, Quân đội..., tạo nên bầu không khí sôi động trên các thảm đấu.

Cùng với các trận đấu Sanda đối kháng, nội dung Taolu (biểu diễn) cũng diễn ra ấn tượng với các phần thi Nam quyền, Đao thuật, Kiếm thuật... của các vận động viên đến từ nhiều đơn vị, góp phần tạo nên bức tranh đa dạng và hấp dẫn cho giải đấu. Ở nội dung này, đoàn Thanh Hóa đã giành được 1 HCV và 1 HCĐ sau những màn thể hiện xuất sắc của các vận động viên.

Trong các trận đấu, vận động viên nhận được sự tiếp sức từ những tràng pháo tay và sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả trên khán đài.

Còn ở khu vực chỉ đạo, HLV Trịnh Đình Long (phải) liên tục động viên, thúc giục ý chí chiến đấu của các học trò.

Ngày 21/7, 5 võ sỹ Thanh Hóa gồm: Phạm Hải Đăng (48 kg nam, nhóm C), Bùi Hà Quyên (56 kg, nhóm C), Cù Nam Phong (52 kg, nhóm C), Lường Thị Tường Vy (52 kg nữ, nhóm B) và Nguyễn Thị Thanh Tâm (65 kg nữ, nhóm B) sẽ bước vào các trận chung kết nội dung Sanda. Cùng với đó, những đại diện khác của đội tuyển chủ nhà đã giành quyền góp mặt ở chung kết cũng sẽ thi đấu vào ngày thi đấu cuối cùng 22/7.

Hoàng Sơn