Giải Pickleball các nhóm tuổi tỉnh Thanh Hóa năm 2026 diễn ra vào ngày 22/7

Sáng 21/7, Ban Tổ chức Giải Pickleball các nhóm tuổi tỉnh Thanh Hóa năm 2026 tổ chức họp chuyên môn, bốc thăm chia bảng, xếp lịch thi đấu cho các nội dung của giải.

Các thành viên Ban Tổ chức tham dự buổi họp chuyên môn, bốc thăm, chia bảng.

Giải Pickleball các nhóm tuổi tỉnh Thanh Hóa do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa và Công ty cổ phần Dịch vụ thể thao Việt Hùng phối hợp tổ chức. Đến thời điểm hiện tại, Ban Tổ chức đã ghi nhận gần 100 VĐV đến từ các địa phương trong tỉnh đăng ký tham dự giải.

Bộ phận chuyên môn tiến hành bốc thăm, chia bảng trên phần mềm trực tuyến.

Tại buổi lễ, đại diện Ban Tổ chức giải đã phổ biến, quán triệt điều lệ giải, yêu cầu các VĐV chấp hành nghiêm quy định thi đấu, đề cao tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực, cao thượng.

Ngay sau đó, lễ bốc thăm được tiến hành công khai, minh bạch trên phần mềm trực tuyến, xác định các cặp đấu ở 6 nội dung thi đấu gồm: Đơn nam lứa tuổi U11, đơn nam và đôi nam lứa tuổi U13, đơn nam và đôi nam lứa tuổi U15 và đơn nam lứa tuổi U17. Các VĐV, đôi VĐV sẽ thi đấu vòng tròn một lượt ở mỗi bảng, tính điểm để lựa chọn những gương mặt xuất sắc vào vòng loại trực tiếp.

Nội dung đơn nam lứa tuổi U11 chia 4 bảng, chọn 2 VĐV nhất, nhì mỗi bảng vào vòng loại trực tiếp.

Nội dung đơn U13 chia 6 bảng, lấy 1 VĐV nhất mỗi bảng và 2 VĐV nhì bảng có thành tích tốt nhất vào vòng loại trực tiếp.

Nội dung đôi U13 lấy 2 đôi nhất, nhì mỗi bảng vào vòng loại trực tiếp.

Kết quả bốc thăm đã tạo nên nhiều cặp đấu được đánh giá cân tài, hứa hẹn mang đến những trận tranh tài hấp dẫn, kịch tính.

Trên cơ sở lịch thi đấu, Ban Tổ chức đã phân công nhiệm vụ cho các tiểu ban tổ chức, chuyên môn, hội đồng trọng tài triển khai công tác chuẩn bị tốt nhất cho lễ khai mạc giải vào sáng 22/7, cũng như tổ chức các trận thi đấu trong suốt thời gian diễn ra giải đấu.

Nội dung đơn lứa tuổi U15 chọn 2 VĐV nhất, nhì mỗi bảng vào bán kết.

Nội dung đôi lứa tuổi U15 lấy 2 đôi nhất, nhì mỗi bảng vào vòng trực tiếp.

Nội dung đơn nam U17 sẽ chọn 2 VĐV nhất, nhì mỗi bảng vào vòng bán kết.

Các trận đấu của giải áp dụng Luật Pickleball do Cục TDTT ban hành.

Theo kế hoạch, Giải Pickleball các nhóm tuổi tỉnh Thanh Hóa năm 2026 sẽ diễn ra vào ngày 22/7 tại cụm sân Pickleball Việt Hùng, phường Hạc Thành.

Anh Tuân