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Gần 500 tay vợt tranh tài tại Giải cầu lông các nhóm tuổi Cup Hoàng Hương Sport hè năm 2026

Duy Tính
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(Baothanhhoa.vn) - Trong 3 ngày từ 17 đến 19/7, Giải cầu lông các nhóm tuổi tranh Cup Hoàng Hương Sport mùa hè năm 2026 đã diễn ra sôi nổi, hấp dẫn tại Trung tâm Văn hoá, Thể thao Phục Hưng, phường Bỉm Sơn.

Gần 500 tay vợt tranh tài tại Giải cầu lông các nhóm tuổi Cup Hoàng Hương Sport hè năm 2026

Trong 3 ngày từ 17 đến 19/7, Giải cầu lông các nhóm tuổi tranh Cup Hoàng Hương Sport mùa hè năm 2026 đã diễn ra sôi nổi, hấp dẫn tại Trung tâm Văn hoá, Thể thao Phục Hưng, phường Bỉm Sơn.

Gần 500 tay vợt tranh tài tại Giải cầu lông các nhóm tuổi Cup Hoàng Hương Sport hè năm 2026

Các trận đấu diễn ra sôi nổi, hấp dẫn.

Giải được tổ chức theo hình thức xã hội hóa 100%. Tham dự giải có gần 500 vận động viên (VĐV) đến từ các câu lạc bộ và đơn vị có phong trào cầu lông phát triển mạnh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cùng 8 tỉnh, thành khác, thi đấu theo 5 nhóm tuổi, tranh tài ở 5 nội dung gồm: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ.

Giải đấu không chỉ giúp các VĐV nâng cao kỹ năng thi đấu mà còn là cơ sở cho các địa phương và các câu lạc bộ phát hiện những tay vợt tiềm năng cho những sân chơi lớn hơn.

Với sự chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất của Ban Tổ chức và trình độ chuyên môn cao của các VĐV, khán giả đã được thưởng thức nhiều trận đấu sôi nổi hấp dẫn.

Gần 500 tay vợt tranh tài tại Giải cầu lông các nhóm tuổi Cup Hoàng Hương Sport hè năm 2026

Ban Tổ chức và nhà tài trợ trao thưởng cho các VĐV đoạt giải.

Sau 3 ngày tranh tài, Giải cầu lông các nhóm tuổi Cup Hoàng Hương Sport hè năm 2026 đã thành công và để lại nhiều ấn tượng với các tay vợt tham dự giải.

Duy Tính

Từ khóa:

#Tay vợt #Giải cầu lông #phường Bỉm Sơn #Tranh tài #Lan tỏa phong trào #Hấp dẫn #Trung tâm #Tập luyện #Thể thao #Sôi động

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