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Pickleball Thanh Hóa có bước tiến đáng ghi nhận tại Giải vô địch các nhóm tuổi trẻ quốc gia 2026

Hoàng Sơn
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(Baothanhhoa.vn) - Đội tuyển Pickleball Thanh Hóa đã thi đấu ấn tượng tại vòng 1 Giải vô địch Pickleball các nhóm tuổi trẻ quốc gia 2026, giành tổng cộng 5 huy chương.

Pickleball Thanh Hóa có bước tiến đáng ghi nhận tại Giải vô địch các nhóm tuổi trẻ quốc gia 2026

Đội tuyển Pickleball Thanh Hóa đã thi đấu ấn tượng tại vòng 1 Giải vô địch Pickleball các nhóm tuổi trẻ quốc gia 2026, giành tổng cộng 5 huy chương.

Pickleball Thanh Hóa có bước tiến đáng ghi nhận tại Giải vô địch các nhóm tuổi trẻ quốc gia 2026

Pickleball Thanh Hóa giành 5 huy chương ở lần thứ hai tham gia giải đấu.

Diễn ra tại TP Đà Nẵng từ ngày 18 đến 20/7, vòng loại 1 quy tụ hơn 250 vận động viên đến từ nhiều tỉnh, thành, ngành trên cả nước, tranh tài ở các nhóm tuổi U11, U13, U15, U17 và U19. Đây là vòng đấu mở màn trong hệ thống giải năm nay trước khi các VĐV tiếp tục thi đấu vòng 2 tại TP Hồ Chí Minh và vòng chung kết tại Hà Nội.

Pickleball Thanh Hóa có bước tiến đáng ghi nhận tại Giải vô địch các nhóm tuổi trẻ quốc gia 2026

Đoàn Ngọc Phúc xuất sắc giành HCV ở nội dung đơn nam U18. Ảnh: Pickleball Việt Nam

Pickleball Thanh Hóa có bước tiến đáng ghi nhận tại Giải vô địch các nhóm tuổi trẻ quốc gia 2026

VĐV Lê Bảo Anh giành HCV ở nội dung đơn nữ U18.

Ở nội dung đơn nam U18, Đoàn Ngọc Phúc thi đấu xuất sắc để giành HCV sau chiến thắng 15-10 trước Minh Quang trong trận chung kết.

Trong khi đó, ở đơn nữ U18, trận chung kết là cuộc so tài nội bộ của các tay vợt Thanh Hóa. Lê Bảo Anh thể hiện phong độ vượt trội khi đánh bại Trần Thị Ngọc Minh với tỷ số 15-0 để giành chức vô địch. Trần Thị Ngọc Minh nhận HCB.

Ngoài ra, Thanh Hóa còn giành thêm HCB nội dung đôi nam U18 do công của Đoàn Ngọc Phúc - Lê Ngọc Anh, cùng HCĐ nội dung đôi nữ U14.

Với thành tích 2 HCV, 2 HCB và 1 HCĐ, đội tuyển Pickleball Thanh Hóa đã có bước tiến đáng ghi nhận ở lần thứ hai tham dự giải. So với mùa giải năm 2025, khi toàn đội giành 1 HCV và 2 HCĐ, kết quả năm nay cho thấy sự trưởng thành của các VĐV trẻ cũng như hiệu quả trong công tác đào tạo, huấn luyện.

Đội tuyển Pickleball Thanh Hóa tham dự giải dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Phạm Trung Dũng. Thành tích tại vòng 1 là động lực quan trọng để các tay vợt tiếp tục hướng tới những kết quả cao ở các vòng đấu tiếp theo của Giải vô địch Pickleball các nhóm tuổi trẻ quốc gia 2026.

Hoàng Sơn

Từ khóa:

#Pickleball #Thanh hóa #Tp Hồ Chí Minh #Hcv #Quốc gia #Tuổi trẻ #Xứ Thanh #Hcb #Hcđ #Huy chương

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