Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026; Truyền thông Đông Nam Á ấn tượng trước sức mạnh của đội tuyển Việt Nam

Câu lạc bộ TP.HCM I vô địch lượt đi giải bóng đá nữ VĐQG 2026; MU lo ngại trước chấn thương nghiêm trọng của Lisandro Martinez; Tây Ban Nha lên ngôi vô địch World Cup 2026... là những tin có trong bản tin thể thao sáng nay (20/7).

Truyền thông Đông Nam Á ấn tượng trước sức mạnh của đội tuyển Việt Nam

Sau chiến thắng 4-0 trước Myanmar trong màn tổng duyệt trước AFF Cup 2026, đội tuyển Việt Nam nhận được “cơn mưa” lời khen từ truyền thông khu vực.

Tuyển Việt Nam nhận mưa lời khen. Ảnh: Dân Trí

Các tờ báo Indonesia như Super Ball và Bola Sport đặc biệt cảnh báo về sức mạnh đáng gờm của đoàn quân HLV Kim Sang-sik, nhất là sự tỏa sáng của bộ ba cầu thủ nhập tịch gốc Brazil gồm Xuân Son, Hoàng Hên và Tài Lộc. Trong khi đó, trang KrianBuriram của Thái Lan cũng không ngần ngại ca ngợi Việt Nam là đội bóng số một Đông Nam Á và đặt câu hỏi về khả năng vô địch của thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Những đánh giá này cho thấy vị thế ứng viên hàng đầu của Việt Nam trong mắt các đối thủ trước khi bước vào hành trình bảo vệ ngôi vương AFF Cup.

CLB TP.HCM I vô địch lượt đi giải bóng đá nữ VĐQG 2026

Vòng đấu cuối cùng giai đoạn lượt đi giải bóng đá nữ VĐQG 2026 đã chứng kiến CLB TP.HCM I chính thức đăng quang ngôi đầu bảng. Dù gặp nhiều khó khăn trước sự phản kháng mạnh mẽ của PP Hà Nam trong hiệp hai, các cô gái TP.HCM I vẫn bảo toàn chiến thắng chung cuộc 3-2.

Đội nữ TPHCM (áo đỏ) vô địch lượt đi giải bóng đá nữ VĐQG 2026. Ảnh: VFF

Ở các cặp đấu còn lại, Hà Nội I tiếp tục bám đuổi quyết liệt khi giành chiến thắng cách biệt 3-0 trước Than KSVN. Trong khi đó, Thái Nguyên T&T cũng gây ấn tượng mạnh với chiến thắng đậm 5-0 trước TP.HCM II, qua đó duy trì vị thế cạnh tranh gay gắt trên bảng xếp hạng.

Kết quả này khép lại giai đoạn lượt đi đầy kịch tính, hứa hẹn một chặng đường lượt về khốc liệt trong cuộc đua tới chức vô địch.

MU lo ngại trước chấn thương nghiêm trọng của Lisandro Martinez

Lisandro Martinez đã dính chấn thương đầu gối nghiêm trọng và buộc phải rời sân sớm trong trận chung kết World Cup 2026 giữa Argentina và Tây Ban Nha.

Lisandro Martinez phải rời sân sớm vì chấn thương. Ảnh: Selección Argentina

Đây là đòn giáng mạnh vào kế hoạch chuẩn bị cho mùa giải mới của HLV Michael Carrick tại Manchester United. Trong bối cảnh Matthijs de Ligt vẫn đang vật lộn với chấn thương lưng, việc trung vệ người Argentina phải nghỉ thi đấu dài hạn khiến hàng phòng ngự “Quỷ đỏ” trở nên vô cùng mỏng manh.

Hiện tại, ngoài Harry Maguire và Leny Yoro, HLV Carrick đang đối mặt với bài toán nhân sự hóc búa để khỏa lấp khoảng trống mà Martinez để lại trước thềm mùa giải mới đầy kỳ vọng của đội chủ sân Old Trafford.

Tây Ban Nha lên ngôi vô địch World Cup 2026 sau trận chung kết nghẹt thở

Tây Ban Nha đã chính thức đăng quang ngôi vương World Cup 2026 sau chiến thắng 1-0 trước Argentina trong trận chung kết đầy kịch tính kéo dài đến hiệp phụ.

Tây Ban Nha lên ngôi vô địch World Cup 2026. Ảnh: Dân Trí

Sau hai hiệp chính hòa không bàn thắng với thế trận áp đảo nghiêng về phía Tây Ban Nha, bước ngoặt trận đấu đến ở phút bù giờ thứ ba của hiệp hai khi Enzo Fernandez bên phía Argentina phải nhận thẻ đỏ rời sân.

Tận dụng lợi thế hơn người, chỉ 37 giây sau khi hiệp phụ thứ hai bắt đầu, Ferran Torres đã ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu từ đường chuyền ngược của Nico Williams, ấn định chiến thắng lịch sử cho “La Roja”.

Đây là danh hiệu cao quý khép lại hành trình World Cup đầy ấn tượng tại Mỹ, khẳng định sức mạnh của bóng đá Tây Ban Nha trên bản đồ thế giới.

HS