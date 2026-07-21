Tuyển Việt Nam đón tin vui từ FIFA; Xác định 6 đội tuyển đầu tiên giành quyền dự World Cup 2030

Đội tuyển Việt Nam sẵn sàng hành trình bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup 2026; CLB Hà Nội và Thể Công giành vé vào bán kết Giải U21 Quốc gia 2026; Pep Guardiola đàm phán bất ngờ với LĐBĐ Italia sau khi chia tay Man City... là những tin có trong bản tin thể thao sáng nay (21/7).

Tuyển Việt Nam đón tin vui từ FIFA

Sau chiến thắng thuyết phục 4-0 trước Myanmar trong trận giao hữu chạy đà cho ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam đã được cộng thêm 1,52 điểm, tiếp tục duy trì vị trí thứ 99 trên bảng xếp hạng FIFA và thu hẹp khoảng cách với các đối thủ phía trên.

Tuyển Việt Nam thắng tưng bừng Myanmar. Ảnh: Minh Quân

Đoàn quân của HLV Kim Sang-sik đang hướng tới trận ra quân gặp Timor Leste vào ngày 24/7 với tư cách ứng viên vô địch hàng đầu.

Top 10 đội bóng mạnh nhất trên bảng xếp hạng FIFA. Ảnh: FIFA

Trong khi đó, trên bình diện thế giới, Tây Ban Nha đã chính thức soán ngôi số 1 của Argentina để vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng FIFA sau khi xuất sắc giành chức vô địch World Cup 2026, đẩy đội bóng xứ Tango xuống vị trí thứ hai.

Đội tuyển Việt Nam sẵn sàng hành trình bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup 2026

Đội tuyển Việt Nam đã lên đường sang Thái Lan chuẩn bị cho hành trình bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup 2026 với trận ra quân gặp Timor Leste vào ngày 24/7.

Ông Kim Sang Sik kỳ vọng học trò cụ thể hoá sự tự tin bằng trận thắng giòn giã trước Timor Leste. Ảnh: Vietnamnet

Thầy trò HLV Kim Sang-sik bước vào giải đấu với hành trang vững chắc là chuỗi thành tích ấn tượng trong quá trình tập huấn, chiều sâu đội hình cùng sự linh hoạt trong các phương án chiến thuật trên hàng công. Dù vẫn còn những điểm cần khắc phục ở khâu phòng ngự qua trận giao hữu với Myanmar, nhưng sự tự tin và khát vọng chiến thắng chính là điểm tựa lớn nhất.

Toàn đội đang hướng tới việc cụ thể hóa mọi sự chuẩn bị kỹ lưỡng thành màn trình diễn thuyết phục nhằm khẳng định vị thế nhà vua khu vực.

CLB Hà Nội và Thể Công giành vé vào bán kết giải U21 Quốc gia 2026

Vòng tứ kết giải bóng đá U21 Quốc gia 2026 đã chứng kiến những diễn biến kịch tính khi CLB Hà Nội và Thể Công chính thức đi tiếp.

U.21 Hà Nội có mặt ở bán kết. Ảnh: VFF

Dù được đánh giá cao hơn, CLB Hà Nội đã trải qua trận đấu vô cùng chật vật trước CAHN. Bị cầm hòa 2-2 sau hai hiệp chính, đoàn quân của HLV Phạm Minh Đức chỉ có thể giành vé vào bán kết nhờ chiến thắng 4-2 trong loạt sút luân lưu cân não.

Trong khi đó, ở trận tứ kết thứ hai, Thể Công đã thể hiện sự già giơ khi đánh bại cựu vương PVF-CAND với tỷ số tối thiểu 1-0 nhờ pha lập công duy nhất của Hoàng Khanh. Hai tấm vé bán kết còn lại sẽ được xác định sau các cặp đấu giữa PVF gặp HAGL và SLNA đối đầu Đà Nẵng diễn ra ngày 21/7.

Xác định 6 đội tuyển đầu tiên giành quyền tham dự World Cup 2030

Ngay sau khi World Cup 2026 khép lại, FIFA đã xác định 6 đội tuyển đầu tiên chính thức giành vé tham dự World Cup 2030 nhờ tư cách chủ nhà. Đây là giải đấu lịch sử mang tính kỷ niệm 100 năm thành lập, được tổ chức trên 6 quốc gia thuộc 3 châu lục.

Tây Ban Nha là chủ nhà của kỳ World Cup 2030. Ảnh: Getty

Theo quy định, ba quốc gia đồng chủ nhà chính là Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Morocco sẽ nghiễm nhiên có suất góp mặt. Bên cạnh đó, để tôn vinh lịch sử, FIFA đặc cách thêm ba quốc gia Nam Mỹ gồm Uruguay, Argentina và Paraguay - nơi diễn ra các trận đấu mở màn kỷ niệm mốc son một thế kỷ của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Argentina cũng nghiễm nhiên có suất tham dự World Cup 2030, dù họ chỉ đăng cai một trận đấu ở giải này. Ảnh: Getty

Theo FIFA, việc lựa chọn 3 quốc gia Nam Mỹ xuất phát từ ý nghĩa lịch sử của World Cup. Uruguay là quốc gia đầu tiên đăng cai World Cup 1930 và đồng thời cũng là nhà vô địch đầu tiên của giải đấu này sau khi đánh bại Argentina trong trận chung kết. Argentina là đội á quân ở giải World Cup 1930, còn Paraguay là nơi đặt trụ sở của Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL) - liên đoàn châu lục đầu tiên trên thế giới.

Pep Guardiola đàm phán bất ngờ với LĐBĐ Italia sau khi chia tay Man City

Sau một thập kỷ gặt hái vô số thành công cùng Man City, chiến lược gia 55 tuổi Pep Guardiola đã có cuộc thảo luận kéo dài ba ngày tại Barcelona với các đại diện của Liên đoàn bóng đá Italia (FIGC), bao gồm Giám đốc kỹ thuật Paolo Maldini và cố vấn Leonardo.

LĐBĐ Italia đang cố gắng mời Pep Guardiola. Ảnh: Sky Sports

Phía Italia đang nỗ lực thuyết phục ông tiếp quản chiếc ghế nóng của ĐTQG sau khi Gennaro Gattuso từ chức vì không thể giành vé dự World Cup 2026.

Dù Pep Guardiola dự định nghỉ ngơi dài hạn, nhưng động thái nghiêm túc này cho thấy quyết tâm của quan chức liên đoàn bóng đá xứ sở mỳ ống trong việc đưa nhà cầm quân huyền thoại này về dẫn dắt Azzurri bên cạnh các ứng viên khác như Pirlo hay Mancini.

HS