Fed: Rủi ro địa chính trị và cú sốc giá dầu là những mối lo ngại hàng đầu

Theo báo cáo Ổn định Tài chính công bố hôm 8/5 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), cuộc xung đột đang diễn ra với Iran cùng tác động gây sốc đối với giá và nguồn cung dầu mỏ đã vươn lên vị trí hàng đầu trong danh sách các mối lo ngại về ổn định tài chính.

Rủi ro địa chính trị và cú sốc dầu mỏ được coi là những mối lo ngại hàng đầu trong báo cáo ổn định tài chính của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Ảnh: Discoveryalert.

Khoảng ba phần tư số người được hỏi cho rằng rủi ro địa chính trị là mối quan ngại hàng đầu, trở thành vấn đề được nhắc đến nhiều nhất. Trong khi đó, cú sốc dầu mỏ bắt nguồn từ xung đột được 70% số người tham gia khảo sát đề cập. Trí tuệ nhân tạo (AI) và tín dụng tư nhân đều được một nửa số người trả lời khảo sát coi là những mối đe dọa tiềm tàng đối với ổn định tài chính.

Cụ thể, báo cáo cảnh báo rằng một cuộc xung đột kéo dài ở Trung Đông, đặc biệt nếu đi kèm với tình trạng thiếu hụt hàng hóa và gián đoạn chuỗi cung ứng, có thể đẩy lạm phát tăng cao và làm chậm đà tăng trưởng kinh tế tại Mỹ cũng như nhiều khu vực khác. Đồng thời, những biến động mạnh về giá trên thị trường năng lượng và các sản phẩm tài chính liên quan có thể gây ra căng thẳng trên thị trường.

Một số người tham gia khảo sát cũng lưu ý rằng áp lực lạm phát từ cú sốc năng lượng có thể buộc các ngân hàng trung ương phải thắt chặt chính sách tiền tệ, ngay cả khi nền kinh tế tăng trưởng yếu hơn. Báo cáo cảnh báo: “Lãi suất và lạm phát cao hơn có thể gây ra những tác động đáng kể đối với tài chính và kinh tế, bao gồm cả sự sụt giảm giá trị tài sản.”

Giá dầu thô chuẩn toàn cầu đã tăng hơn 50% kể từ khi các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran bắt đầu vào ngày 28/2, và vẫn duy trì trên mức 100 USD/thùng trong bối cảnh có những báo cáo trái chiều về việc liệu một thỏa thuận hòa bình có đang đến gần hay không. “Cú sốc dầu mỏ” đã xuất hiện như mối quan ngại lớn thứ hai trong khảo sát mới nhất của Fed, trong khi ở báo cáo trước vào mùa thu năm ngoái, vấn đề này thậm chí không được nhắc đến lần nào.

Một tàu chở dầu cập cảng Fujairah, trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran hạn chế giao thông hàng hải ở eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters.

Giá xăng tại Mỹ đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 7/2022 và góp phần làm lạm phát gia tăng trở lại, hiện cao hơn khoảng 1 điểm phần trăm so với mục tiêu 2% của Fed. Nhiều quan chức ngân hàng trung ương Mỹ lo ngại rằng nếu giá cả duy trì ở mức cao trong thời gian dài, nguy cơ lan tỏa từ lĩnh vực năng lượng sang nhiều loại hàng hóa và dịch vụ khác sẽ ngày càng lớn.

Những người tham gia khảo sát cho biết có lo ngại rằng, các khoản đầu tư vào AI ngày càng được tài trợ bằng nợ vay, qua đó làm gia tăng mức độ đòn bẩy trong toàn hệ thống tài chính và khiến hệ thống trở nên dễ tổn thương hơn. Bên cạnh đó, nếu công nghệ này được áp dụng rộng rãi, nó có thể góp phần làm suy yếu thị trường lao động.

Thúy Hà

Nguồn: Reuters