Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed giữ nguyên lãi suất

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã quyết định giữ nguyên lãi suất, trong bối cảnh nền kinh tế được đánh giá là vẫn vững vàng, lạm phát có dấu hiệu hạ nhiệt chậm và thị trường lao động đang dần ổn định.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất điều hành trong biên độ 3,50%–3,75%. Ảnh: Reuters.

Theo quyết định được đưa ra sau cuộc họp kéo dài hai ngày, Fed duy trì lãi suất điều hành trong biên độ 3,50%–3,75%, đúng như kỳ vọng của giới đầu tư. Quyết định được thông qua với tỷ lệ 10 phiếu thuận và 2 phiếu chống.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau cuộc họp ngày 28/1, Chủ tịch Fed Jerome Powell nhấn mạnh rằng nền kinh tế Mỹ một lần nữa cho thấy khả năng trụ vững vượt kỳ vọng. Ông cho biết: “Chúng tôi cho rằng chính sách tiền tệ hiện nay đang ở trạng thái phù hợp”, ám chỉ Fed có thể kiên nhẫn chờ thêm dữ liệu trước khi quyết định cắt giảm lãi suất tiếp theo.

Tuy nhiên, ông Powell nhấn mạnh Fed vẫn để ngỏ mọi kịch bản. Theo ông, sự suy yếu rõ rệt của thị trường lao động hoặc việc lạm phát tiến gần hơn tới mục tiêu 2% đều có thể là cơ sở để Fed điều chỉnh chính sách.

Được biết, ông Stephen Miran cùng với ông Christopher Waller thuộc Hội đồng Thống đốc của Fed - những người được xem là ứng cử viên tiềm năng thay thế Chủ tịch Jerome Powell khi nhiệm kỳ Chủ tịch Fed kết thúc vào tháng 5 tới - đều ủng hộ việc cắt giảm 0,25 điểm phần trăm lãi suất thay vì giữ nguyên.

Chủ tịch Fed Jerome Powell: Người kế nhiệm không nên để chính trị chi phối các quyết định tiền tệ. Ảnh: Reuters.

Quyết định giữ nguyên lãi suất của Fed được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump nhiều lần công khai chỉ trích cơ quan này và cá nhân ông Powell vì không cắt giảm lãi suất mạnh tay hơn để kích thích tăng trưởng. Các câu hỏi về tính độc lập của Fed cũng được nêu ra trong cuộc họp báo, sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump mở một cuộc điều tra hình sự nhằm vào ông Powell hồi đầu tháng. Ông Powell từ chối bình luận thêm về vấn đề này, song nhấn mạnh người kế nhiệm ông không nên để chính trị chi phối các quyết định tiền tệ.

Sau thông báo của Fed, các chỉ số chứng khoán lớn của Mỹ gần như đi ngang, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm nhích lên khoảng 4,25%. Thị trường hiện đặt cược Fed có thể nối lại chu kỳ cắt giảm lãi suất vào cuộc họp tháng 6 tới.

Ngọc Liên

Nguồn: Reuters.