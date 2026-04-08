FBI cảnh báo nguy cơ gia tăng từ Iran đối với các mục tiêu tại Mỹ

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã cảnh báo các cơ quan thực thi pháp luật bang và địa phương về nguy cơ gia tăng từ chính phủ Iran đối với các mục tiêu tại Mỹ, bao gồm nhân viên quân sự, cơ quan chính phủ, tổ chức Do Thái và Israel, cũng như các đối tượng bất đồng chính kiến gốc Iran. Báo cáo tình báo này được công bố trong tháng 3, song Nhà Trắng trước đó đã tìm cách hạ thấp khả năng xảy ra một vụ tấn công và chặn công bố một báo cáo tình báo tương tự.

Báo cáo “Nhận thức An toàn Công cộng” do FBI phối hợp với Trung tâm Chống khủng bố Quốc gia (NCTC) phát hành mới đây nêu rõ Iran “đặt ra mối đe dọa liên tục”. Mặc dù vậy, các cơ quan tình báo chưa xác định nguy cơ rộng rãi đối với công chúng Mỹ. Báo cáo cũng cảnh báo các phần tử cực đoan với nhiều quan điểm khác nhau, kể cả những người phản đối Mỹ hoặc Israel, có thể lợi dụng xung đột hiện nay để gây bạo lực.

Theo FBI, trong những năm gần đây, các cơ quan an ninh Iran đã tìm cách bắt cóc và sát hại công dân Mỹ bằng nhiều phương thức như đâm xe, đánh bom, đầu độc, phóng hỏa và sử dụng vũ khí. Tehran ưu tiên sử dụng những người có tình trạng pháp lý tại Mỹ hoặc có khả năng tiếp cận lãnh thổ Mỹ. Chính phủ Iran từng theo dõi mạng xã hội, livestream và ứng dụng bản đồ để chọn mục tiêu, đồng thời dụ nạn nhân ra các nước gần Iran để bắt cóc và hành quyết.

Báo cáo khuyến nghị các cơ quan thực thi pháp luật duy trì cảnh giác, chia sẻ thông tin đáng lo ngại với các cơ quan liên bang và phối hợp nhằm phòng ngừa rủi ro.

Khi được hỏi ngoài Nhà Trắng vào ngày 11/3 về khả năng Iran tấn công Mỹ, Tổng thống Donald Trump khẳng định: “Không, tôi không lo lắng.” Nhà Trắng nhấn mạnh toàn bộ chính quyền đang phối hợp bảo vệ nước Mỹ và người dân, đồng thời cảnh báo các phương tiện truyền thông không nên tạo hoang mang bằng việc đưa tin riêng lẻ về các báo cáo tình báo chưa có bối cảnh đầy đủ.

Cuộc khủng hoảng tình báo này diễn ra trong bối cảnh dư luận Mỹ nghi ngại về xung đột Iran – Mỹ. Theo khảo sát Reuters/Ipsos tháng trước, gần hai phần ba người dân mong muốn Mỹ nhanh chóng chấm dứt can dự vào chiến tranh.

Thanh Hằng

Nguồn: Reuters.