EVN kiểm tra công tác bảo đảm cung ứng điện mùa khô tại Thủy điện Trung Sơn

Đoàn công tác của Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa có chuyến làm việc, kiểm tra công tác bảo đảm cung ứng điện mùa khô, an toàn công trình và phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) năm 2026 tại Nhà máy Thủy điện Trung Sơn.

Ông Đinh Thế Phúc, thành viên Hội đồng thành viên EVN chủ trì buổi làm việc.

Báo cáo tại buổi làm việc, TSHPCo cho biết các tổ máy hiện vận hành ổn định, tin cậy. Công tác sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ đã được triển khai và hoàn thành theo đúng kế hoạch, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia, đặc biệt trong các tháng cao điểm mùa khô.

Bên cạnh thiết bị chính, các hệ thống phụ trợ cũng được duy trì vận hành ổn định. Công tác tổ chức sản xuất theo mô hình 3 ca, 5 kíp trực được bố trí hợp lý, bảo đảm kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.

Về công tác an toàn công trình, các hạng mục đầu mối của Nhà máy Thủy điện Trung Sơn đang vận hành an toàn. Các thông số quan trắc đập đều nằm trong giới hạn cho phép, đáp ứng quy định hiện hành. Công tác quản lý, vận hành hồ chứa được thực hiện nghiêm theo quy trình đã được phê duyệt, bảo đảm an toàn công trình và khu vực hạ du.

Đối với công tác PCTT&TKCN năm 2026, TSHPCo đã chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch; kiện toàn Ban chỉ huy và lực lượng xung kích; đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương vùng hạ du.

Các hệ thống cảnh báo như còi xả lũ, loa cảnh báo bằng lời nói luôn trong trạng thái sẵn sàng hoạt động. Kế hoạch hành động khẩn cấp (EMP) được rà soát, cập nhật phù hợp với thực tế; công tác vận hành liên hồ chứa được thực hiện nghiêm túc, đồng thời điều chỉnh phương án phối hợp theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Ông Đinh Thế Phúc – Thành viên Hội đồng thành viên EVN kiếm tra thực tế tại hành lang thân đập Thủy điện Trung Sơn.

Qua kiểm tra thực tế tại khu vực đập, hành lang thân đập và phòng điều khiển trung tâm, đoàn công tác EVN đánh giá cao sự chuẩn bị chủ động, bài bản của TSHPCo trong công tác bảo đảm cung ứng điện mùa khô.

Lãnh đạo EVN ghi nhận TSHPCo đã hoàn thành tốt công tác sửa chữa, bảo dưỡng các tổ máy; duy trì vận hành an toàn, ổn định; bảo đảm các yêu cầu về an toàn đập với các chỉ số quan trắc đạt tiêu chuẩn. Công tác PCTT&TKCN được triển khai đầy đủ, hệ thống cảnh báo luôn sẵn sàng, phương án ứng phó được xây dựng đồng bộ, có tính khả thi cao.

EVN kiểm tra thực tế công tác vận hành tại phòng điều khiển trung tâm Thủy điện Trung Sơn.

Đoàn công tác cũng ghi nhận việc TSHPCo thực hiện nghiêm quy trình vận hành liên hồ chứa, chủ động cập nhật phương án ứng phó theo yêu cầu của địa phương, bảo đảm khả năng phối hợp hiệu quả trong xử lý các tình huống thiên tai.

EVN yêu cầu TSHPCo tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị; chủ động các kịch bản vận hành linh hoạt, nhất là trong cao điểm mùa khô và mùa mưa lũ, bảo đảm cung ứng điện an toàn, liên tục cho hệ thống điện quốc gia.

Trung Sinh (CTV)