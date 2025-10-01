EU và Nga đặt mục tiêu khí hậu mới cho năm 2035 trước thềm COP30

Liên minh châu Âu (EU) sẽ công bố các mục tiêu cắt giảm khí thải cho giai đoạn 2035 và 2040 kịp thời trước Hội nghị Thượng đỉnh Khí hậu Liên Hợp Quốc (LHQ), hay COP30, vào tháng 11 tới. Động thái này diễn ra sau khi EU bỏ lỡ thời hạn do LHQ đặt ra trong tháng 9 để phê duyệt các mục tiêu. Trong khi đó, các nền kinh tế lớn khác, bao gồm Trung Quốc, đã hoàn thành đúng hạn.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết, EU sẽ đưa ra các mục tiêu “Đóng góp do quốc gia tự quyết định” (NDC) cho năm 2035 và 2040 trước thềm COP30 tại Belem (Brazil)

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết, trước thềm COP30 tại Belem (Brazil), EU sẽ đưa ra các mục tiêu “Đóng góp do quốc gia tự quyết định” (NDC) cho năm 2035 và 2040. Dù gây sức ép lên các quốc gia thành viên để đưa ra quyết định, bà von der Leyen thừa nhận EU cần có sự linh hoạt và thực tế hơn để vượt qua chia rẽ nội bộ liên quan đến các mục tiêu khí hậu.

Bà von der Leyen nhấn mạnh, cách thức để đạt được các mục tiêu sẽ thay đổi khi thế giới đã khác đi, với sự cạnh tranh toàn cầu ngày càng khốc liệt và không phải lúc nào cũng công bằng. Bà cho rằng cần linh hoạt, thực tế hơn, nhưng đồng thời khẳng định việc kiên định lộ trình sẽ mang lại sự ổn định cho người lao động, sự rõ ràng cho doanh nghiệp và sự chắc chắn cho các nhà đầu tư.

Theo bà von der Leyen, châu Âu sẽ tiếp tục kiên trì với mục tiêu khí hậu, đồng thời Brussels đang cắt giảm thủ tục hành chính để hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi xanh và đầu tư nâng cấp lưới điện nhằm giúp người tiêu dùng hưởng lợi từ nguồn năng lượng tái tạo giá rẻ hơn.

Trong khi đó, Bộ Kinh tế Nga vừa thông báo đã cập nhật các mục tiêu khí hậu của nước này theo quy định của Thỏa thuận Paris, trong đó đặt ra mốc giảm phát thải khí nhà kính xuống còn 65–67% vào năm 2035 so với mức phát thải của năm 1990. Theo tuyên bố, mục tiêu mới phản ánh nỗ lực của Nga trong việc đáp ứng các cam kết quốc tế về chống biến đổi khí hậu, đồng thời đảm bảo cân bằng giữa yêu cầu phát triển kinh tế và nghĩa vụ bảo vệ môi trường. Nga là một trong những quốc gia phát thải khí nhà kính lớn nhất thế giới. Việc công bố mục tiêu mới được kỳ vọng sẽ giúp nước này chứng minh cam kết với Thỏa thuận Paris, đồng thời góp phần thúc đẩy các nỗ lực toàn cầu trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.

Vân Bình

Nguồn: Reuters,The Nature Conservancy, Tass.