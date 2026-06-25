EU tăng quyền cho Europol nhằm đối phó tội phạm số và tội phạm xuyên biên giới

Ủy ban châu Âu ngày 24/6 đã công bố gói biện pháp mới nhằm tăng cường năng lực của Europol, cơ quan thực thi pháp luật của Liên minh châu Âu, trong bối cảnh tội phạm xuyên biên giới và tội phạm số gia tăng nhanh chóng.

Hình ảnh bên ngoài trụ sở Europol tại The Hague, Hà Lan, ngày 08 tháng 6 năm 2021. Ảnh: EPA

Theo thông báo của Ủy ban châu Âu, các biện pháp mới được thiết kế để giúp Europol phản ứng nhanh hơn và hiệu quả hơn trước các mối đe dọa như gian lận sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), tội phạm mạng và các đường dây buôn lậu người di cư qua biên giới.

Europol trước đó cảnh báo rằng các băng nhóm tội phạm có tổ chức đang ngày càng tận dụng công nghệ AI để thực hiện các vụ lừa đảo tinh vi hơn nhằm vào nạn nhân tại nhiều quốc gia.

Trong gói cải cách mới, Europol sẽ xây dựng hạ tầng điện toán đám mây “chủ quyền”, đồng thời thiết lập một không gian dữ liệu chung để hỗ trợ lực lượng điều tra các nước thành viên phối hợp xử lý các vụ án xuyên biên giới.

Bà Henna Virkkunen, quan chức phụ trách công nghệ của EU, nhấn mạnh: “Các tội phạm đang tận dụng rất hiệu quả không gian số, hoạt động xuyên biên giới mà không bị giới hạn”.

Bà cũng khẳng định EU đang tăng cường cả Europol và Eurojust - cơ quan hợp tác tư pháp của EU – nhằm “giúp châu Âu phản ứng nhanh hơn, chia sẻ thông tin hiệu quả hơn và đưa tội phạm ra trước công lý một cách hiệu quả hơn”.

Ngoài ra, Europol sẽ thành lập các văn phòng hỗ trợ tại các quốc gia thành viên, với đội ngũ nhân sự là những cán bộ từng làm việc tại cơ quan này, nhằm tăng cường phối hợp với lực lượng cảnh sát quốc gia.

Theo Ủy ban châu Âu, tội phạm có tổ chức đang chuyển mạnh sang môi trường số, tận dụng AI và công nghệ mới để mở rộng hoạt động ra nhiều quốc gia cùng lúc, gây khó khăn cho công tác truy vết và xử lý.

Bích Hồng