Hàn Quốc trấn áp tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia, đưa 73 nghi phạm từ Campuchia về nước

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung kêu gọi tăng cường trấn áp các đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, trong bối cảnh chính phủ nước này chuẩn bị đưa 73 nghi phạm từ Campuchia về nước để điều tra, với cáo buộc chiếm đoạt gần 48,6 tỷ won của hàng trăm nạn nhân.

Tổng thống Lee Jae Myung tham dự cuộc họp của các phụ tá cấp cao tại Phủ Tổng thống cùng với Chánh văn phòng Kang Hoon-sik vào ngày 22/1/2026. Ảnh Phủ Tổng thống Hàn Quốc

Phát biểu tại cuộc họp thường kỳ với các trợ lý cấp cao ngày 22/1, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nhấn mạnh, các loại tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia là “đặc biệt nguy hiểm và có tính chất nghiêm trọng”, không chỉ gây thiệt hại lớn cho người dân mà còn có thể dẫn tới những hệ lụy về ngoại giao. Ông kêu gọi các cơ quan chức năng theo đuổi đến cùng và “nhổ tận gốc” loại tội phạm này.

Tổng thống Lee Jae Myung khẳng định, chính phủ sẽ tiếp tục tăng tốc xử lý các vấn đề dân sinh và cải cách thể chế, đồng thời yêu cầu các bộ, ngành phối hợp chặt chẽ để bảo đảm các tội phạm xuyên quốc gia gây phương hại đến đời sống người dân phải bị xử lý nghiêm minh, cả trong và ngoài nước.

73 công dân Hàn Quốc bị cáo buộc tham gia các đường dây lừa đảo có trụ sở tại Campuchia về nước vào sáng 23/1 để phục vụ điều tra. Ảnh: WBOC

Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh Lực lượng đặc nhiệm liên ngành về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, trực thuộc Phủ Tổng thống, dự kiến đưa 73 công dân Hàn Quốc bị cáo buộc tham gia các đường dây lừa đảo có trụ sở tại Campuchia về nước vào sáng 23/1 để phục vụ điều tra. Theo cơ quan chức năng, các nghi phạm này bị nghi đã lừa đảo 869 nạn nhân tại Hàn Quốc, chiếm đoạt tổng cộng khoảng 48,6 tỷ won (tương đương 33 triệu USD).

Cảnh sát Hàn Quốc cho biết, đây là vụ hồi hương nghi phạm lớn nhất từ trước đến nay trong một vụ án đơn lẻ, vượt qua kỷ lục 64 đối tượng bị đưa về từ Campuchia hồi tháng 10 năm ngoái. Toàn bộ 73 nghi phạm đều đã bị tòa án Hàn Quốc ban hành lệnh bắt giữ và dự kiến sẽ được đưa thẳng về Sân bay quốc tế Incheon.

Theo điều tra ban đầu, các đường dây này hoạt động với nhiều hình thức tinh vi, bao gồm lừa đảo tình cảm, giả mạo đầu tư, thậm chí sử dụng công nghệ deepfake để tạo hình ảnh và video giả nhằm đánh lừa nạn nhân. Một số đối tượng bị cáo buộc đã thay đổi ngoại hình để tránh bị truy vết, trong khi có trường hợp từng phạm các tội nghiêm trọng khác rồi trốn sang Campuchia tham gia hoạt động lừa đảo.

Giới chức Hàn Quốc cho biết quá trình đưa nghi phạm từ nước ngoài về nước thường rất phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan tư pháp, ngoại giao và thực thi pháp luật của hai nước, cũng như thông qua các cơ chế hợp tác quốc tế như Interpol. Do đó, việc thực hiện thành công một chiến dịch hồi hương quy mô lớn như lần này được đánh giá là động thái hiếm thấy.

Bích Hồng

Nguồn: Arirang, MK