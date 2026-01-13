Các nước NATO cân nhắc tăng cường hiện diện ở Greenland

Ngày 12/1,Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết, Berlin mong đợi Mỹ sẽ tham gia một khuôn khổ chung của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhằm tăng cường an ninh cho Greenland, vùng lãnh thổ tự trị thuộc Vương quốc Đan Mạch, trong bối cảnh căng thẳng liên quan đến tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về hòn đảo này tiếp tục gia tăng.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz. AFP.

Phát biểu trong chuyến thăm Ấn Độ, ông Merz nhấn mạnh, châu Âu và Mỹ có chung quan ngại về năng lực phòng thủ tại Greenland, khu vực có vị trí chiến lược quan trọng ở Bắc Cực. Theo Thủ tướng Đức, việc nâng cao an ninh Greenland cần được tiến hành trong khuôn khổ hợp tác đa phương và ông tin rằng Washington sẽ tham gia nỗ lực chung này.

Hiện Berlin đang ủng hộ ý tưởng triển khai một sứ mệnh NATO tại Greenland, tạm gọi là Arctic Sentry (Canh gác Bắc Cực), tương tự các chiến dịch an ninh của liên minh tại những khu vực khác như biển Baltic. Các nước châu Âu kỳ vọng một cơ chế như vậy sẽ vừa củng cố phòng thủ khu vực, vừa giúp giảm nguy cơ nảy sinh các yêu sách đơn phương liên quan đến chủ quyền Greenland.

Trước đó, Anh và Đức cũng đang cân nhắc khả năng điều thêm binh sĩ tới Greenland, trong khuôn khổ một sứ mệnh chung của NATO nhằm bảo vệ Bắc Cực. Động thái này diễn ra trong bối cảnh năng lực phòng thủ của Đan Mạch tại Greenland bị đánh giá là còn hạn chế.

Các nước NATO cân nhắc tăng cường hiện diện ở Greenland. Ảnh: AP.

Được biết, trong thời gian gần đây ông Trump đã yêu cầu các cơ quan quân sự Mỹ nghiên cứu các phương án liên quan đến Greenland, dù Nhà Trắng vẫn nhấn mạnh ưu tiên giải pháp ngoại giao.

Cũng liên quan vấn đề này, ngày 12/1, Đại sứ Nga tại Copenhagen Vladimir Barbin nhận định, Greenland đang theo đuổi con đường độc lập và không mong muốn trở thành một phần của cả Đan Mạch lẫn Mỹ. Trả lời báo Izvestia, ông Barbin cho rằng, mong muốn độc lập không đồng nghĩa với việc Greenland quay lưng với Washington, bởi hòn đảo này vẫn quan tâm đến việc tăng cường hợp tác kinh tế và thu hút đầu tư từ Mỹ.

Trong khi đó, chính quyền Greenland tái khẳng định lập trường phản đối mọi khả năng Mỹ tiếp quản hòn đảo, đồng thời nhấn mạnh việc bảo đảm an ninh Greenland cần được thực hiện thông qua NATO. Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cũng khẳng định, Copenhagen và Greenland đều không ủng hộ việc hòn đảo này thuộc về Mỹ.

Về phía Liên minh châu Âu, Ủy viên phụ trách quốc phòng và không gian Andrius Kubilius cảnh báo rằng, bất kỳ hành động đơn phương nào nhằm thay đổi hiện trạng Greenland bằng biện pháp quân sự sẽ gây tổn hại nghiêm trọng tới NATO và cấu trúc an ninh châu Âu - Đại Tây Dương.

Thu Uyên

Nguồn: Reuters, Euronews.